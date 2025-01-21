Выжившего после двухмесячного дрейфа Пичугина заподозрили в убийстве родственников

Ранее он проходил по этому делу как свидетель. По данным журналистов, статус Пичугина в разбирательстве изменили в конце декабря. Мужчина дал показания и ознакомился с экспертизами. Суды пока не проходили, но были следственные проверки.

В начале августа Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником поплыли на катамаране к Шампанским островам. Судно попало в шторм, поэтому сбилось с курса.

В итоге компания осталась без якорей, весла и двигателя. Лодка свободно дрейфовала 67 дней. Ее случайно обнаружили моряки и подняли на борт. Жив был только Михаил. Он похудел на 26 килограмм, после спасения мужчину госпитализировали, а в конце октября выписали из больницы.