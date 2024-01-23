«Вывели на улицу, как собак». Друг убитого юмориста раскрыл детали конфликта на фестивале КВН в Сочи

«Он был в коме два дня. Завязалась потасовка на фестивале. Охранники КВН некомпетентно вывели их на улицу, как собак оставили, чтоб там дрались, а не внутри. Было очень много людей. Амиран пропал из вида. Оказалось, он отошел в сторону разговаривать с двумя ребятами. И то они не кавээнщики, просто залетные ребята», - рассказал собеседник «360».

По словам друга Амирана, молодые люди были немного пьяны. Ребята, с которыми повздорил погибший, были из дагестанской команды, но не играли. Один из зачинщиков конфликта ударил юмориста, а затем толкнул. Злоумышленника, избившего кавээнщика ищут. Как отметил собеседник, у Геворкяна из родственников остался только отец. Мать шоумена умерла около года назад.

Человек с большим сердцем и тонким чувством юмора Похороны Геворкяна проходят 23 января. После панихиды, которая состоялась в местном мавзолее, пройдет церемония погребения. Проводить в путь Амирана отправились его друзья.

«Амиран был человеком с большим сердцем, жизнерадостным, с тонким чувством юмора», - рассказал «360» другой знакомый погибшего.

Драка произошла 18 января у гостиницы «Жемчужина». Причины произошедшего - неизвестны. Как отметил в разговоре с «360» еще один товарищ убитого, Амиран был неконфликтным человеком и не ввязывался в драки.

«Это наш друг хороший, царство небесное. Золотой человек, замечательный. Вообще далек от драк. Мирный, никогда ни с кем не конфликтовал», - подчеркнул он.

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