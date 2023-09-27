«Выстрелов семь было». Очевидцы рассказали о бойне на оптовом рынке Уфы

Читайте нас в:

Следователи задержали только одного подозреваемого участника конфликта. По их версии, он нанес несколько ударов топором своему противнику, который оказался в реанимации. По этому факту криминалисты завели уголовное дело о покушении на убийство.

По словам одного из свидетелей, стрельбу устроили приехавшие. Рынок просто стал местом для разбирательства.

«Мясники здесь вообще не при чем. Участвовали другие ребята, приезжие. Они просто здесь встретились. Разборка была. В одного попали две или три пули. В другого - одна. Всего выстрелов семь было», - рассказали собеседники журналистов.

По словам еще одного очевидца, бойня закончилась быстро. Приехавшие прыгнули в машины и уехали. Остался только один пострадавший, который находился в шоковом состоянии. Его забрали в больницу.

Собеседники «360» подчеркнули, что после конфликта вечером следующего дня все иностранные торговцы закрыли свои киоски и уехали. Теперь проверка проходит по всему рынку.

«С нами они нормально они общались, а как и что там внутри у них было, никто не скажет. Сначала говорили, что из-за девушки - якобы чья-то сестра, а потом стали говорить, что из-за денег», - пояснила одна из продавщиц.

Торговцы особо отметили, что конфликт остановила глава администрации. Женщина быстро прибежала на место и всех развела.

«Она молодец, проявила себя. Ее жалко, попала под раздачу. А у нее все чисто и аккуратно всегда. Охрана везде, камеры наблюдения. Пять секунд - и группа оперативного реагирования на месте. Она создала все условия, чтобы здесь спокойно работать», - пояснил один из сотрудников.

Сама администратор рынка дать комментарий отказалась. Присутствовавший с ней мужчина объяснил, что все дали подписку о неразглашении пока идет расследование.





Сам задержанный свою вину не признал и объяснил, что пришел на рынок купить мясо. К его доводам Орджоникидзевский районный суд Уфы не прислушался и по ходатайству следователя отправил задержанного под стражу на два месяца.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.