17 октября 2024, 09:54

Высокопоставленных полицейских из Тулы заподозрили в организации незаконной миграции

РИА «Новости»
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Высокопоставленных сотрудников тульской полиции задержали по подозрению в организации незаконной миграции в составе преступного сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В совершении преступления заподозрили заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД по Тульской области и начальника УКОН УМВД по региону.

По версии следствия, полицейские выдавали иностранцам квоты на временное проживание, несмотря на фальшивые сведения об их адресах пребывания и местах работы. За разрешения подозреваемые могли получать денежное вознаграждение.

Следователи проводят обыски по месту жительства задержанных и устанавливают все обстоятельства совершения преступлений.

Ранее в Иркутске задержали представителей двух этнических диаспор, которых заподозрили в организации незаконной миграции. В СК считают, что обвиняемые незаконно выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком и знании законодательства.

Мигранты Следственный комитет России
16 октября 2024, 20:24
Генерал Цоков использовал лудоманию Попова в личных целях
РИА «Новости»
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Генерала Ивана Попова в преступную группировку вовлек генерал-лейтенант Олег Цоков, используя его лудоманию. Об этом сообщил государственный обвинитель в Тамбовском гарнизонном военном суде, его слова привело РИА «Новости».

Будучи осведомленным об увлечении Попова азартными играми и его многочисленных долгах, Цоков вовлек генерала в состав организованной преступной группы. Взамен он пообещал передать Попову автомобиль Geely стоимостью более четырех миллионов рублей.

Следствие считает, что генерал Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных ВГА Запорожской области в порядке предоставления гумпомощи. Стоимость похищенного составила более 100 миллионов рублей, материалы предназначались для строительства инженерных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Суд отказался взять отвод по делу генерал-майора Ивана Попова. К делу не допустили блогера Юрия Подоляку в качестве общественного защитника.

Долги Хищения Суд Военные
16 октября 2024, 04:57
Суд арестовал 29 счетов и недвижимость бывшего главного кадровика Минобороны
РИА «Новости»
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Суд по ходатайству следствия арестовал счета и объекты недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.

Суд наложил арест на 29 счетов и шесть объектов недвижимости. Арестованы земельный участок в Красногорске, дом и земельный участок в деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, земля и дом в Краснодаре и квартира на Ярцевской улице в Москве.

Кузнецова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и трехэтажного дома на нем в Краснодаре от местного предпринимателя Левы Мартиросяна. Обвиняемые находятся в СИЗР.

Имущество Мартиросяна также арестовано. Под арест попал жилой дом в Краснодаре, две квартиры, земельный участок и автомобиль BMW X5. Сумма арестованных активов составила более 50 миллионов рублей.

Суд Краснодар Коррупция Недвижимость Аресты Квартиры
16 октября 2024, 01:56
Подозреваемый в подрыве авто в Москве был напарником пострадавшего бизнесмена
РИА «Новости»
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Мужчина, которого задержали по подозрению в покушении на предпринимателя Виктора Мишачева на юго-западе Москвы, учредил с ним 12 компаний, следует из данных системы «Спарк». На опубликованную информацию обратил внимание ТАСС.

Две учрежденные компании ликвидировали, еще 10 продолжают работать - речь идет об объектах общепита, барах и фирмах, организующих мероприятия, следует из данных «Спарка». Бизнес находится в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Свердловской области и Татарстане.

В трех компаниях у задержанного и пострадавшего по 25%. В ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» Виктор Мишачев занимает должность гендиректора.

В результате подрыва автомобиля на Профсоюзной улице в Москве 15 октября пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка. По подозрению в совершении преступления вечером того же дня задержали жителя столицы 1973 года рождения. Во время обысков у него дома обнаружили схрон с оружием.

Задержания Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы
16 октября 2024, 01:50
Схрон оружия обнаружили при обыске дома подозреваемого в подрыве авто на западе Москвы
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Следственные органы Москвы в ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого в подрыве автомобиля на западе столицы обнаружили схрон оружия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, по изъятому оружию назначат необходимые судебные экспертизы.

Подозреваемого в подрыве автомобиля на Профсоюзной улице задержали, об этом сообщила столичная прокуратура.

Самодельное взрывное устройство находилось между капотом и лобовым стеклом со стороны водителя. Во время взрыва пострадал гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев, еще один мужчина и шестилетний ребенок. У одного выявили открытый перелом руки, у другого - осколочное ранение бедра. У ребенка диагностировали рассечение головы.

Взрывы СК РФ Оружие Москва Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы

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