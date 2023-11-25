25 ноября 2023, 00:16

Высокопоставленного офицера МВД задержали за взятку в Петербурге

РИА «Новости»
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Петербургские правоохранители задержали руководителя Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу Игоря Шиховцова. Его подозревают в получении взятки на сумму восемь миллионов рублей, написало издание «Известия» со ссылкой на источники.

Полковника юстиции задержали после показаний адвоката Олега Касатенко, а не с поличным, как отметил собеседник издания. Пока неизвестно, возбудили уголовное дело о взятке или нет.

По предварительной информации, Шиховцов якобы получил деньги за помощь в решении уголовного дела, которое связано с городской недвижимостью.

Ранее в Дагестане задержали директора кадетского корпуса Аммая Шахбанова, подозреваемого в хищении более четырех миллионов рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, а также служебном подлоге.

Хищения Санкт-Петербург Полиция
25 ноября 2023, 09:24
Чиновника Приамурья заподозрили в крупной взятке
РИА «Новости»
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Начальника отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства Приамурья заподозрили в получении крупной взятки. Общая сумма ущерба от преступления составила 5,5 миллиона рублей. Чиновника заключили под стражу, сообщили в пресс-службе УФСБ по Амурской области.

«Возбуждено уголовное дело <…>. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - указали в ведомстве.

По данным дела, в период с августа по октябрь 2021 года чиновник принял от руководителя организации взятку в виде денег и автомобиля. За это госслужащий обязался помочь компании в вопросе заключения муниципальных контрактов. Общую сумму преступления оценили в 5,5 миллиона рублей.

В отношении руководителя самой организации также возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее полиция задержала главу Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу Игоря Шиховцова по подозрению в получении взятки. Общая сумма ущерба от преступления может составлять восемь миллионов рублей.

Преступления ФСБ Россия Деньги
25 ноября 2023, 01:52
Псковская семья, где нашли троих мертвых детей, воспитывала еще двоих
РИА «Новости»
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В многодетной семье из Псковской области, где нашли мертвыми трех детей, воспитывались еще два ребенка. Их дальнейшую судьбу взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе, сообщила РИА «Новости» детский омбудсмен в регионе Наталия Соколова.

«Уполномоченный запросил информацию у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. Держу на контроле вопрос жизнеустройства еще двух детей из этой семьи», - сказала она.

По словам Соколовой, семья короткий период контролировалась органами опеки, ее сняли с учета в 2020 году.

Тела восьмилетней девочки, ее братьев 2019 и 2023 годов рождения накануне обнаружили в квартире в Великих Луках. Следственный комитет возбудил уголовное дело Правоохранители задержали мать погибших детей. По предварительной версии, она могла заморить их голодом и избивала. Выжить смог старший ребенок, которого забрала бабушка, и пятилетняя девочка - она прожила в квартире с телами братьев три месяца.

Убийства Дети Россия
24 ноября 2023, 23:38
Полиция задержала двух похитивших 16-летнюю девочку под Орлом мужчин
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Мужчин, похитивших 16-летнюю девочку под Орлом, задержали в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Спасенную девушку вернули родителям, а на похитителей завели уголовное дело. По данным следствия, подростка украли два жителя Краснодарского края. Они приехали на машине в одно из сел Новосильского района Орловской области 21 ноября.

Злоумышленники схватили девушку и вместе с ней покинули регион. Мать подростка сразу обратилась в полицию, заметив ее исчезновение.

Правоохранители разослали ориентировку на автомобиль Lada Granta с номерами соседней области. Их коллеги обнаружили машину в городе Каменск-Шахтинский.

Ранее неизвестные похитили ребенка в Коломне и тоже вывезли в Ростовскую область. Родителям девушки угрожали выдать ее замуж, если не получат выкуп. При этом даже отправили фото с «будущим женихом».

Дети Россия
24 ноября 2023, 21:12
Названо число убитых родителями в России детей за 2022 год
Unsplash
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От рук родителей в 2022 году погибли 80 детей в России. Такую статистику озвучила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее процитировало РИА «Новости».

«За 2023 год более 100 тысяч преступлений было совершенно против несовершеннолетних. <…> В 2022 году родители совершили 80 убийств детей. Это очень жуткая цифра», - сказала она.

По словам омбудсмена, важным шагом для профилактики преступлений в стране стало принятие стратегии комплексной безопасности детей. Львова-Белова выразила надежду, что е реализация «позволит существенно улучшить ситуацию в этой сфере».

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии комплексной безопасности детей в стране в мае текущего года. Согласно указу, документ будет действовать до 2030 года.

Тела троих детей ранее нашли в частном доме в городе Великие Луки. Следователи подозревают в убийстве их мать - 34-летнюю местную жительницу.

Убийства Дети Россия

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