Высокопоставленного офицера МВД задержали за взятку в Петербурге

Полковника юстиции задержали после показаний адвоката Олега Касатенко, а не с поличным, как отметил собеседник издания. Пока неизвестно, возбудили уголовное дело о взятке или нет.

По предварительной информации, Шиховцов якобы получил деньги за помощь в решении уголовного дела, которое связано с городской недвижимостью.

Ранее в Дагестане задержали директора кадетского корпуса Аммая Шахбанова, подозреваемого в хищении более четырех миллионов рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, а также служебном подлоге.