Вышел из квартиры в крови. Подозреваемого в убийстве жены на глазах у ребенка жителя Сочи сняли на видео

По данным источника, житель Сочи, вероятно, зарезал супругу в ночь на 23 ноября. Судя по записям с камер, мужчина вышел из квартиры около 06:30, после чего поднялся на площадку между 12-м и 13-м этажами и разбил там окно.

На видео предполагаемый убийца снимает кофту, затем встает на металлическое ограждение перед окном и по пояс высовывается на улицу. Пробыв недолго в таком положении, житель Сочи спустился обратно на пол и длительное время стоял перед окном. Как сообщил источник «360», после этого мужчина лег спать.

Также на видео сняли площадку между этажами после происшествия. На этих кадрах видно лежащую в углу кофту, пол и ступени, испачканные кровью.

Ранее жителя Курской области обвинили в убийстве жены, дочери и матери. По версии следствия, мужчина зарезал всех троих.