04 ноября 2024, 05:05

Вышедший на свободу педофил-убийца запугал жителей новосибирского села

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Вышедший из тюрьмы педофил-убийца Александр Кужилов уже год держит в страхе жителей поселка Чистоозерное в Новосибирской области. Родители боятся отпускать девочек, так как мужчина караулит их у школы и стадиона, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кужилов отбывал наказание за изнасилование и убийство восьмилетней девочки, в тюрьме он провел 20 лет. Уже год он находится на свободе и жители бьют тревогу - его стали все чаще замечать у школы и стадиона.

Мать 15-летней Виктории рассказала, что Кужилов напугал ее дочь, девочка спряталась от него в соседнем дворе, вызвала полицию.

«Приехала полиция, мы дали показания. Его задержали, Виктория его опознала. Он отнекивался», - рассказала собеседница телеканала.

Кужилов заявил, что административный протокол и штраф аннулировали. Он заявил, что переезжает в Омск и пообещал, что «рецидива не будет».

На Сахалине поймали сбежавшего из психбольницы педофила-рецидивиста. Александр Нагорный сбежал из-под стражи во время прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Штрафы Убийства Школы Тюрьмы Мужчины Изнасилования Полиция
03 ноября 2024, 18:45
«Черный лесоруб» незаконно спилил 167 деревьев в Удмуртии
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В Кезском районе «черный лесоруб» незаконно вырубил 167 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Лесничество лишилось берез, елей, пихт, сосен и осин на общую сумму в более чем 2,6 миллиона рублей. Подозреваемым оказался 60-летний местный житель, который продал незаконно спиленные деревья на перерабатывающие предприятия.

«В настоящее время полицейским следствием возбуждено и расследуется уголовное дело», - заявили в МВД.

По статье мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее четырех жителей Удмуртии задержали за незаконную вырубку леса. По факту случившегося также завели уголовное дело.

Уголовное дело Удмуртия
02 ноября 2024, 10:07
Начальнику цеха липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности
РИА «Новости»
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Начальнику цеха исправительной колонии № 2 в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключенных, предъявили обвинение в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«В рамках расследования уголовного о халатности сотрудников исправительной колонии, откуда совершен побег заключенными, предъявлено обвинение начальнику цеха Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области», - отметили в ведомстве.

Обвиняемый должен был контролировать, чтобы осужденные находились на закрепленных за ними рабочих местах. По данным следствия, он ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности, из-за чего заключенные могли самовольно покидать территорию. Без должного контроля осужденные три месяца готовились к побегу, делая подкоп.

Также следователи предъявили обвинение начальнику Центра трудовой адаптации осужденных этой же колонии.

По данным Telegram-канала Shot , в корпусе ИК-2 для самых опасных заключенных нашли мобильные телефоны. В колонии проводят служебную проверку,

Заключенные Побеги Липецкая область
01 ноября 2024, 22:53
Суд арестовал двух новых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Еще двоих подозреваемых в соучастии в теракте в «Крокусе» арестовали в Московской области. Это следует из картотеки Басманного суда столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д. М. и Медову Х. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в суде.

Им вменили незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Как выяснило издание «Коммерсант» , террористы, напавшие на концертный зал, получили оружие через них. Также установили двух других соучастников Медова и Аушева, их объявили в розыск.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно вербовали в таджикской диаспоре. Наниматели террористов были членами международной террористической организации «Вилаят Хорасан»*.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Суд ФСБ Россия Теракт в «Крокусе»
01 ноября 2024, 16:52
Работу подпольной нарколаборатории пресекли в Домодедове
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Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали мужчину, организовавшего в городском округе Домодедово нарколабораторию. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по Москве и Подмосковью.

Спецслужбам удалось выяснить, что 40-летний местный житель производил мефедрон на арендованном для этого дачном участке. Его задержали с поличным и изъяли оборудование, реактивы и 29 килограммов уже готового наркотика, который мужчина планировал расфасовать и распространять через закладки.

Против наркопроизводителя возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

В сентябре похожий случай произошел в городском округе Шаховская. Тогда мужчину задерживали сотрудники Росгвардии и МВД.

Наркотики Уголовное дело МВД РФ ФСБ Росгвардия

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