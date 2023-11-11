Вышедшего из тюрьмы жителя Подмосковья обвинили в домогательствах к девочке

Подозреваемая в съемках порно учительница из Ленобласти жаловалась на серьезную болезнь

Учительница из Ленобласти, которую заподозрили в съемках порно и совращении детей, жаловалась коллегам на кисту головного мозга, сообщил «Московский комсомолец». Под предлогом необходимости посещать врачей она просила отпускать ее с работы пораньше и в школе никогда не задерживалась на ни минуту.

«Ничего плохого мы за ней не замечали, вела себя как подобает учителю. Часов у нее было мало - всего 17 в неделю. То есть практически три урока в день. И она сразу убегала домой. Вообще в школе не задерживалась», - рассказала изданию директор школы.

По словам женщины, еще в самом начале работы учительница предупредила о своих проблемах со здоровьем.

«Рассказала, что у нее опухоль в головном мозге, точнее киста, и ей постоянно нужно ездить к врачу, лечиться. Из-за этого мы делали ей снисхождение и отпускали пораньше», - пояснила она.

Директор добавила, что не может поверить в случившееся. По ее мнению, учительница, которую теперь подозревают в преступлениях против детей, была яркой и активной.

«Как пружинка была. Но недавно слегла в больницу, и нам сказала, что ее избил муж. Это было как раз в конце октября, возможно, все и произошло после того, как он увидел ее за этим», - предположила собеседница «МК».

Об обнаружении у учительницы из Волхова порноматериалов ранее сообщила «Фонтанка». По предварительным данным, их нашли в комнате общежития , где живет женщина.

Источник издания уточнил, что первым пострадавшим от действий педагога стал ее несовершеннолетний сын. Официально публикации СМИ в областном СУ СК России пока не прокомментировали.