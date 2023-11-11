11 ноября 2023, 17:00

Вышедшего из тюрьмы жителя Подмосковья обвинили в домогательствах к девочке

РИА «Новости»
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Следователи предъявили обвинение жителю Наро-Фоминска, заподозрив его в нарушении половой неприкосновенности восьмилетней девочки. Правоохранители приступили к установлению обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе главка СК России по Московской области.

Мужчине предъявили обвинение в преступлениях относительно насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следователи выяснили, что 9 ноября школьница спускалась с на лифте с пятого этажа своего дома. На втором этаже в кабину зашел житель дома. Когда двери захлопнулись, незнакомец начал домогаться ребенка.

«В какой-то момент обвиняемый ослабил силу, и девочке удалось выбежать из кабины лифта и сообщить о случившемся маме. Впоследствии мужчина был задержан», - указали в СК, добавив, что за три недели до совершенного преступления обвиняемый вышел из тюрьмы.

Следователи продолжили устанавливать детали случившегося. Они провели осмотр места происшествия, а также допросили потерпевшую.

Неизвестный изнасиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке жилого дома Екатеринбурга.

Дети Изнасилования Следственный комитет России
11 ноября 2023, 15:34
Подозреваемая в съемках порно учительница из Ленобласти жаловалась на серьезную болезнь
РИА «Новости»
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Учительница из Ленобласти, которую заподозрили в съемках порно и совращении детей, жаловалась коллегам на кисту головного мозга, сообщил «Московский комсомолец». Под предлогом необходимости посещать врачей она просила отпускать ее с работы пораньше и в школе никогда не задерживалась на ни минуту.

«Ничего плохого мы за ней не замечали, вела себя как подобает учителю. Часов у нее было мало - всего 17 в неделю. То есть практически три урока в день. И она сразу убегала домой. Вообще в школе не задерживалась», - рассказала изданию директор школы.

По словам женщины, еще в самом начале работы учительница предупредила о своих проблемах со здоровьем.

«Рассказала, что у нее опухоль в головном мозге, точнее киста, и ей постоянно нужно ездить к врачу, лечиться. Из-за этого мы делали ей снисхождение и отпускали пораньше», - пояснила она.

Директор добавила, что не может поверить в случившееся. По ее мнению, учительница, которую теперь подозревают в преступлениях против детей, была яркой и активной.

«Как пружинка была. Но недавно слегла в больницу, и нам сказала, что ее избил муж. Это было как раз в конце октября, возможно, все и произошло после того, как он увидел ее за этим», - предположила собеседница «МК».

Об обнаружении у учительницы из Волхова порноматериалов ранее сообщила «Фонтанка». По предварительным данным, их нашли в комнате общежития , где живет женщина.

Источник издания уточнил, что первым пострадавшим от действий педагога стал ее несовершеннолетний сын. Официально публикации СМИ в областном СУ СК России пока не прокомментировали.

Дети Школы Преступления
11 ноября 2023, 14:04
Директора культурного центра в Приморье заподозрили в коррупции
РИА «Новости»
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Директора Приморского краевого центра народной культуры задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, в январе 2017 года директор получил от предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей за ограничение конкуренции и общее покровительство при заключении договоров о поставке оборудования между центром культуры и коммерческой организацией на сумму более 10 миллионов рублей.

Кроме того, с 2017 по 2018 год задержанный способствовал достижению соглашения между упомянутой коммерческой организацией и Приморской краевой филармонией о получении взятки в 1,5 миллиона рублей, из которых 500 тысяч рублей он передал директору филармонии в качестве посредника.

Ранее в Москве Басманный суд арестовал трех бывших следователей по делу о коррупции.

Коррупция Приморье Следственный комитет России
11 ноября 2023, 04:07
Знакомство с девушкой обернулось для жителя Красноярска кражей денег
Freepik
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Житель Красноярска лишился денег после знакомства девушкой в интернете. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, мужчина скачал приложение для знакомств, где стал общаться с понравившейся особой. Потом они решили переписываться в мессенджере.

Спустя некоторое время собеседница предложила красноярцу созвониться по видеосвязи. Перед этим она прислала ему ссылку на файл для установки приложения. Мужчина сделал все, как советовала девушка, но пообщаться у них не получилось.

Позже выяснилось, что эта программа помогла получить доступ к его телефону. Таким образом житель красноярца лишился 4,5 тысячи рублей. Он пытался связаться с собеседницей, но она больше отвечала на его сообщения. Вскоре ее анкета исчезла с сайта. Мужчина написал заявление в полицию.

Похожий случай произошел в Москве. Женщина познакомилась с мужчиной, который в одиночку воспитывал ребенка. Москвичка из жалости перевела возлюбленному более миллиона рублей , а позже обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Мошенничество Полиция
10 ноября 2023, 23:08
Бывших московских следователей арестовали по делу о взятках
РИА «Новости»
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Экс-руководитель Хорошевского отдела столичного главка С К Рустам Юсупов, бывший глава Следственного управления по Северо-Западному округу Сергей Ромодановский и его заместитель Андрей Жерютин отправились в следственный изолятор до 10 января. Как сообщила объединенная пресс-служба столичных судов, такое решение вынес Басманный суд.

Экс-руководитель Хорошевского отдела столичного главка С К Рустам Юсупов, бывший глава Следственного управления по Северо-Западному округу Сергей Ромодановский и его заместитель Андрей Жерютин отправились в следственный изолятор до 10 января. Как сообщила объединенная пресс-служба столичных судов , такое решение вынес Басманный суд.

В решении сказано, что бывших силовиков обвинили в создании преступного сообщества, получении взяток, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, а также привлечении невиновных к уголовной ответственности и необоснованное возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, бывшие следователи принимали участие в рейдерском захвате Группы компаний Merlion под руководством ее бывшего генерального директора Вячеслава Симоненко.

Как ранее сообщал «Коммерсант» , предприниматель при поддержке «решальщика Кирилла Качура создал группировку для возвращения под свой контроль активов компании. Туда вошли и арестованные сегодня следователи.

В 2020 году предприниматель обвинил топ-менеджеров фирмы в организации покушения. По его словам, за пять лет до этого неизвестные совершили попытку поджога его дома.

Симоненко утверждал, что таким образом руководство компании планировало отказаться от выплаты в 4,5 миллиона долларов, полученных от продажи доли в компании. Подконтрольные ему силовики завели уголовное дело, которое развалилось при проверке в центральном аппарате СК.

Криминалисты пришли к выводу, что никакого покушения не было, а уголовное дело Симоненко инициировал, чтобы получить активы Merlion в свое распоряжение и требовать деньги со взятых под стражу топ-менеджеров. В итоге Симоненко и подельники сами стали фигурантами уголовного дела.

Суд Коррупция СК РФ

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