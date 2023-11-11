Вышедшего из тюрьмы жителя Подмосковья обвинили в домогательствах к девочке
Следователи предъявили обвинение жителю Наро-Фоминска, заподозрив его в нарушении половой неприкосновенности восьмилетней девочки. Правоохранители приступили к установлению обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе главка СК России по Московской области.
Мужчине предъявили обвинение в преступлениях относительно насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Следователи выяснили, что 9 ноября школьница спускалась с на лифте с пятого этажа своего дома. На втором этаже в кабину зашел житель дома. Когда двери захлопнулись, незнакомец начал домогаться ребенка.
«В какой-то момент обвиняемый ослабил силу, и девочке удалось выбежать из кабины лифта и сообщить о случившемся маме. Впоследствии мужчина был задержан», - указали в СК, добавив, что за три недели до совершенного преступления обвиняемый вышел из тюрьмы.
Следователи продолжили устанавливать детали случившегося. Они провели осмотр места происшествия, а также допросили потерпевшую.
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