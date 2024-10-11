Выпустили 4 пули. Помощника депутата Госдумы попытались убить в Подмосковье
Неизвестный обстрелял 58-летнего Шерипа Аликхаджиева, который является помощником депутат Госдумы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По информации источника, ЧП произошло на веранде дома пострадавшего в деревне Лапино городского округа Одинцово.
Стрелок выпустил четыре пули, из которых две попали в Алихаджиева. Пострадавшего отвезли в больницу, сейчас он в реанимационном отделении.
Правоохранители начали розыски стрелявшего, его личность на данный момент неизвестна. Силовики не установили мотив намерения убийства Аликхаджиева.