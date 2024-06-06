Выпотрошившего жену жителя Дагестана отправили на лечение

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Ивантеевский районный суд Московской области арестовал до 4 августа руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним — Алена Полынь), которую обвинили в оскорблении религиозных чувств и экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«Суд арестовал до 4 августа жительницу Ивантеевки, обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств», - заявили в ведомстве.

В ходе судебного заседания Полынь госпитализировали из здания суда.

ТАСС добавил, что она несколько раз ударилась головой о железные решетки, на место приехали медики.

РИА «Новости» уточнило, что Полынь предоставила медицинские документы, по которым не может отбывать арест в СИЗО.

По версии следствия, в период с января 2020 по декабря 2023 года подозреваемая продавала экстремистскую литературу, которая содержала в себе призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ, а также публиковала унижающие религиозные чувства верующих видеоролики.

По данным источника 360.ru, так называемый храм организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой находится в деревне Зайцево.

Ивантеевский районный суд Московской области арестовал до 4 августа руководительницу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним - Алена Полынь), которую обвинили в оскорблении религиозных чувств и экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.