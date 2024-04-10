Вынесли приговор жителю Липецкой области за попытку поджога военного аэродрома

Выездное заседание суда прошло в Липецке. Всеволода Куликова судили по трем обвинениям - по статье 275 УК России «Покушение на госизмену», статье 205 УК России «Покушение на теракт» и статье статья 205.1 УК России «Вовлечение лица в участие в вооруженном формировании на территории Украины». Он пытался поджечь взлетно-посадочную полосу на военном аэродроме и примкнуть к украинскому «Легиону „Свобода России““ *.

Суд признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Из них шесть лет парень проведет в колонии строгого режима, еще три в тюрьме.

Жителя Омска за диверсию на железной дороге приговорили к 16 годам колонии. Его задержали в мае 2023 года.

* У краинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» признано террористическим и запрещено в России.