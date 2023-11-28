28 ноября 2023, 17:00

«Вымышленный диагноз». Челябинскую пенсионерку напугали смертельной болезнью и обманули на деньги

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Пенсионерка из Челябинска Татьяна Рябова рассказала «360», что ее бессовестно обманули в одном из медцентров. Пожилой женщине предложили пройти ультразвуковое исследование плеча по льготной программе, а потом поставили страшный диагноз — предынфарктное или прединсультное состояние.

«Звонок из частного медицинского центра с предложением пройти у них обследование суставов был вовремя, потому что после падения в гололед у меня сильно болело плечо», - призналась пенсионерка.

УЗИ Рябовой предложили сделать всего за 150 рублей, но после общения с двумя работниками медучреждения и «обследования» тарифы резко изменились. С Татьяной долго разговаривали два специалиста: задавали всевозможные вопросы о ее здоровье, предлагали заполнить множество анкет «по всем существующим диагнозам».

«И в конце концов предложили пройти обследование сосудов шеи. Не дав ознакомиться с текстом заключения этого обследования, мне сказали, что у меня предынфарктное или прединсультное состояние, и что для спасения жизни мне нужно пройти лечение в этом медицинском центре», - рассказала собеседница.

Пенсионерке назначили несколько процедур, на которые ей пришлось взять кредит на 112 тысяч рублей. Рябова подписала все документы, но только потом осознала, что на самом деле произошло.

«За два дня я прошла два массажа, две капельницы, и, наконец, поняла, что меня просто обманули. Прохождение процедур не даст никакого лечебного эффекта при вымышленных диагнозах», - заявила жительница Челябинска.

Она пожаловалась, что размер ее пенсии - около 12 тысяч рублей в месяц, а больше трех тысяч ей приходилось отдавать за кредит. По словам женщины, это очень ухудшило ее жизненное положение.

«Я требую компенсацию понесенных мной расходов», - заключила она.

Ранее в Челябинске задержали четырех организаторов медцентров , которых подозревают в мошенничестве. Они обзванивали пенсионеров и предлагали им бесплатное обследование и «выявляли» опасную болезнь, требующую срочного лечения.

Пенсия Больницы Пенсионеры
28 ноября 2023, 16:04
Автоинспекторы пресекли сбыт наркотиков в Москве
Unsplash
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В Москве на Тропаревской улице автоинспекторы остановили машину каршеринга, за рулем которой сидела женщина, предположительно находившаяся под действием наркотиков. В ходе осмотре у нее изъяли три свертка с амфетамином, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным полиции, женщина привлекла к себе внимание странным поведением и отказом от медицинского освидетельствования. Автоинспекторы провели личный досмотр и обнаружили у нее два свертка с наркотиками. В машине был еще один. В ходе допроса девушка призналась, что в пакетах был амфетамин, который она хотела сбыть.

Днем ранее полиция Москвы задержала трех мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков , у входа в гараж на Ставропольской улице. В помещении нашли два килограмма мефедрона.

Наркотики ГИБДД Полиция Москва 2023
28 ноября 2023, 15:25
Суд Москвы заочно арестовал безбилетника за драку с контролером в автобусе
РИА «Новости»
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Тимирязевский районный суд Москвы заочно арестовал Ахмаджона Мамажонова за драку с женщиной-контролером в автобусе на срок один месяц и 12 суток. Злоумышленника объявили в розыск. Об этом сообщили столичные суды общей юрисдикции.

Сегодня суд постановил арестовать Мамажонова по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации на один месяц и 12 суток за драку с женщиной-контролером. Мужчина хотел бесплатно проехать на наземном общественном транспорте, но представитель власти ему помешала. Тогда он набросился на женщину с кулаками, а потом скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленника объявили в розыск.

Решение вступит в силу после фактического задержания Мамажонова или передачи правоохранительным органам в случае депортации на территорию Российской Федерации.

Ранее еще одного безбилетника арестовали на полтора года за похожий инцидент в общественном транспорте.

Драки Суд Москва 2023
28 ноября 2023, 14:18
Экс-бойца ММА арестовали по делу о похищении и убийстве жительницы Новороссийска
РИА «Новости»
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Троих мужчин заподозрили в похищении и убийстве женщины в Новороссийске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Один из задержанных — Карен Тороян — предположительно, бывший боец ММА, который шесть лет назад представил Армению на трех боях в смешанных единоборствах.

Троих мужчин заподозрили в похищении и убийстве женщины в Новороссийске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Один из задержанных - Карен Тороян - предположительно, бывший боец ММА, который шесть лет назад представил Армению на трех боях в смешанных единоборствах.

По данным собеседника агентства в правоохранительных органах, мужчины решили похитить 38-летнюю жительницу Новороссийска, однако замысел удался только со второго раза. В первый раз они напали на владельца автомобиля и спрятали его в багажник, чтобы использовать машину для преступления, однако тогда женщина не вышла из дома, и они отпустили пострадавшего. Через четыре дня злоумышленники завладели автомобилем Hyundai Matrix, снова затолкали водителя в багажник, напали на женщину возле дома, усадили в авто и отвезли в СНТ «Лесная поляна». Там, по предварительной информации, один из подельников отвел женщину в лес и многократно ударил ножом. Раненая умерла на месте, водителя иномарки отпустили позже.

Уголовное дело возбудили о похищении и убийстве. Всех троих подозреваемых поймали. Один из них - предварительно, именно тот, который зарезал женщину, - умер в отделе полиции от передозировки наркотиков. Рассматривается вопрос о взятии остальных двоих под стражу.

Экс-боец ММА (или его полный тезка с такой же датой рождения) был судим за вымогательство, сбыт наркотиков, кражу и хищение оружия.

Убийства Аресты Смешанные боевые искусства MMA
28 ноября 2023, 13:29
Полиция раскрыла хищение денег со счета умершей женщины в Москве
РИА «Новости»
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Московские полицейские раскрыли хищение около двух миллионов рублей со счета умершей жительницы Зеленограда. Двух подозреваемых задержали, сообщили в Telegram-канале пресс-служба МВД России.

По данным полиции, в 2020 году жители Свердловской области провернули схему по выводу денежных средств со счета умершей женщины. Тогда они работали в юридических фирмах и оформили задним числом фиктивные договоры на оказание услуг для погибшей. Через суд им вернули деньги в размере двух миллионов рублей.

Во время служебной командировки в Екатеринбург московские полицейские обнаружили злоумышленников и задержали их.

Против них возбудили дело о мошенничестве. Одного подозреваемого заключили под стражу, второго отпустили под залог и наложили запрет на определенные действия.

Неделей ранее полицейские раскрыли еще одну подобную схему аферистов. Карта погибшего в зоне спецоперации бойца полтора месяца служила источником дохода мошенникам. За это время злоумышленникам удалось снять с нее более миллиона рублей

Кражи Полиция Москва 2023

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