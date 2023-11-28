28 ноября 2023, 09:03

Выловивших 247 килограммов трепанга браконьеров задержали на Сахалине

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На юге Сахалина задержали браконьеров, которые выловили трепанга на сумму более 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

Деятельность браконьеров пресекли на побережье лагуны Буссе в Корсаковском районе. Они незаконно добывали трепанга дальневосточного.

«Общим весом более 247 килограммов. Сумма предотвращенного ущерба водным биологическим ресурсам составила более 5,7 миллиона рублей», - указали в ведомстве.

Около 4224 трепанга отпустили в их естественную среду обитания. Во время задержания у браконьеров изъяли водолазное снаряжение, резиновую лодку и машину. Разрешение на законную добычу трепанга они не предоставили.

В Омской области сотрудники ФСБ обнаружили краснокнижных соколов-кречетов в тайнике внутри автомобиля. Редких птиц россиянин возил на машине. Правоохранители изъяли у него трех кречетов.

Задержания ФСБ
28 ноября 2023, 02:33
Бокалы на миллион рублей украли из ресторана Lamborghini на вечеринке
Freepik
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Совладелец столичного ресторана Lamborghini Аршак Григорян обратился в полицию из-за кражи бокалов на сумму один миллион рублей. Хозяин заведения высказал «360» предположение, кто мог совершить это правонарушение и предоставил видео с камер видеонаблюдения.

В ресторане проходил фуршет, на котором награждали лауреатов премии «Топ-50 лучших персон». По окончанию вечеринки персонал обнаружил пропажу шести дорогостоящих бокалов.

«Один их номинантов получил премию и решил, что премии мало, прихватил с собой бокалы. Бокалы - французский хрусталь, для моего заведения было приобретено. Подарок. Каждая частица нашего заведения [нам важна], потому что мы вкладываем душу», - рассказал изданию совладелец ресторана.

Григорян пояснил, что гостей попросили вернуть украденное, но их просьбу проигнорировали, поэтому администрация ресторана обратилась в правоохранительные органы.

Адвокат рестораторов Елена Корабейникова пояснила, что произошло серьезное преступление, поэтому владельцы написали заявление в полицию. На место приезжала оперативно-следственная группа.

«Один из звездных гостей украл бокалы. Это был подарок ресторану Lamborghini на миллион рублей. <…> Мы с детективом провели расследование, посмотрели камеры. <…> В количестве шести штук украсть на празднике бокалы... такой опрометчивый поступок», - заявила адвокат.

Заявление написали в ОВД ЦАУ, добавила Корабейникова. Проводятся следственные действия.

Кражи Рестораны Москва 2023
27 ноября 2023, 21:37
«Без понятия». Отец отравившейся метадоном девочки заявил, что не употребляет наркотики
Freepik
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Отец отравившейся в Красногорске девочки заявил «360», что не знает, как его дочь могла съесть наркотический препарат. Он заверил, что в семье никто не употребляет наркотики.

«Без понятия, мы приехали домой и она побледнела. <…> Я не знаю точно. Вообще без понятия, как такое может быть», - рассказал отец девочки.

По информации «360», отец девочки был ранее неоднократно судим за кражу и хранение наркотиков. Telegram-канала Mash утверждает, что в крови мужчины экспертиза обнаружила следы марихуаны и других психостимуляторов.

Ребенка с признаками отравления 26 ноября доставили в медицинское учреждение, где врачи выявили в организме наличие наркотического вещества, предположительно, метадона. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Следователям предстоит выяснить, как сильнодействующий наркотик попал в организм ребенка.

Наркотики Дети
27 ноября 2023, 20:29
СК возбудил уголовное дело по факту отравления ребенка метадоном в Красногорске
РИА «Новости»
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Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту отравления ребенком наркотическим веществом. Сообщение об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В медучреждение Красногорска 26 ноября доставили двухлетнего ребенка с признаками отравления. Во время обследования врачи обнаружили в организме девочки метадон.

По факту отравления ребенка следственный отдел по городу Красногорску возбудил уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ». Следствие устанавливает обстоятельства, при которых метадон попал в организм ребенка.

По данным источника «360», девочка с отцом зарегистрированы в Москве, мать прописана в Белоруссии. Семья проживает в деревне Глухово, на профилактическом учете не состоит. Известно, что отец девочки имеет не одну судимость за кражу и хранение наркотиков. Мать ребенка не судима, к административной ответственности ранее не привлекалась.

По информации Telegram-канала Mash , ребенок отравился метадоном, оставленным в открытом доступе отцом-наркоманом, что подтвердила экспертиза.

Наркотики Дети СК РФ
27 ноября 2023, 17:28
Организатора вооруженной банды в Москве приговорили к 17 годам колонии
РИА «Новости»
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Илеса Давлатзоду приговорили к 17 годам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений на территории Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, группа из пяти мужчин совершила три нападения в период с сентября по декабрь 2018 года. Так, в ноябре банда во время вооруженного ограбления похитила деньги и имущество на сумму более трех миллионов рублей. В декабре того же года украли у человека деньги и имущество на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Кроме того, в сентябре 2019 года под руководством Давлатзоды злоумышленники избили мужчину молотками и похитили его имущество стоимостью более трех миллионов рублей. Потерпевший скончался от полученных травм.

После этого глава банды успел уехать из России и попал в международный розыск. Затем он изменил свои личные данные и вернулся в страну, где и был задержан.

Давлатзоду признали виновным в незаконном обороте оружия, разбое, совершенном организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, руководстве бандой и убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений.

Суд приговорил мужчину к 17 годам заключения в колонии строгого режима и оштрафовал на два миллиона рублей.

Ранее в Подмосковье задержали группу диверсантов, которые в течение года поджигали электропоезда.

Мосгорсуд Преступления Следственный комитет России Москва 2023

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