«Выиграл шляпу, проиграл пальто». Владелец воронежской фабрики шуткой отреагировал на покушение

Мужчина шуткой отреагировал на вопрос об обстоятельствах случившегося. Ширяев сравнил произошедшее с игрой в «Спортлото».

«Это когда выиграл шляпу, проиграл пальто», - подчеркнул владелец фабрики.

Он отметил, что не успел пострадать во время совершенного на него покушения. Эту информацию «360» подтвердила и секретарь предпринимателя.

«Происшествие было. Жив, здоров», - сказала она.

Покушение на владельца фабрики по производству яиц совершили накануне. Неизвестный дважды выстрелил в его машину. В результате в Борисоглебском районе объявили план-перехват. За несколько дней до этого управление Федеральной антимонопольной службы Воронежской области возбудила дело в отношении птицефабрики из-за роста цен на яйца.