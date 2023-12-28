28 декабря 2023, 14:28

«Выиграл шляпу, проиграл пальто». Владелец воронежской фабрики шуткой отреагировал на покушение

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Владелец крупнейшей в Воронежской области птицефабрики Геннадий Ширяев не пострадал в результате покушения. Об этом «360» рассказал сам предприниматель.

Мужчина шуткой отреагировал на вопрос об обстоятельствах случившегося. Ширяев сравнил произошедшее с игрой в «Спортлото».

«Это когда выиграл шляпу, проиграл пальто», - подчеркнул владелец фабрики.

Он отметил, что не успел пострадать во время совершенного на него покушения. Эту информацию «360» подтвердила и секретарь предпринимателя.

«Происшествие было. Жив, здоров», - сказала она.

Покушение на владельца фабрики по производству яиц совершили накануне. Неизвестный дважды выстрелил в его машину. В результате в Борисоглебском районе объявили план-перехват. За несколько дней до этого управление Федеральной антимонопольной службы Воронежской области возбудила дело в отношении птицефабрики из-за роста цен на яйца.

Преступления Россия
28 декабря 2023, 15:21
Курьера, доставлявшего дорогой телефон, избили и ограбили на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Сотрудники Московского уголовного розыска задержали двух мужчин и девушку, подозреваемых в разбойном нападении на курьера в районе Люблино на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Во время расследования выяснилось, что задержанная оформила заказ на покупку электронного устройства с доставкой на дом. Указанный ею адрес на Совхозной улице стал местом засады. злоумышленники напали на 34-летнего доставщика, залили его газового баллончика и отобрали рюкзак с дорогим смартфоном и личными вещами. Ущерб составил 178 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о разбое. Им предъявили обвинения и заключили под стражу.

Несколько дней назад мужчина избил молодого человека в московском метро. Нападавшего могут привлечь к уголовной ответственности по статье о побоях.

Драки МВД РФ Преступления Москва 2023
28 декабря 2023, 14:33
Суд в Москве огласил приговор участникам «Маяковских чтений»
РИА «Новости»
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Участники «Маяковских чтений» Артем Камардин и Егор Штовба получили семь лет и 5,5 года колонии по двум статьям Уголовного кодекса. Приговор вынесли в Тверском районном суде. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Камардина арестовали в сентябре 2022 года за чтение стихов, которые оскорбили ополченцев и детей Донбасса. Он отказался признать себя виновным. Постановлением суда после задержания его направили в психиатрическую клинику имени Сербского для проверки на вменяемость. Экспертиза заняла около месяца.

Ранее Камардина привлекали к ответственности за хранение наркотических веществ.

По данным Telegram-канала Shot, жену Камардина Александру Попову отправили в автозак вместе с присутствовавшими на слушании журналистами за провокационное поведение. Позже корреспондентов отпустили, а супругу осужденного забрали в отделение.

Накануне прокурор попросил шесть и семь лет колонии для обоих участников «Маяковских чтений».

Суд Экстремизм Москва 2023
28 декабря 2023, 13:57
Неизвестный совершил покушение на владельца крупнейшей в Воронежской области птицефабрики
РИА «Новости»
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На владельца крупнейшей в Воронежской области птицефабрики совершили покушение. Машину Геннадия Ширяева расстреляли спустя два дня после возбуждения УФАС дела о сговоре производителей яиц в регионе, сообщил Telegram-канал Shot.

Глава компании по производству яиц «Третьяковская» накануне ехал в иномарке по трассе Курск - Саратов в двух километрах от своего дома. Недалеко от села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по внедорожнику, а затем скрылся.

Ширяев чудом не получил ранений. В автомобиле в этот момент он был один. В Борисоглебском районе объявили план-перехват, стрелка ищут.

Помимо птицефабрики Ширяев владеет заводами по производству подсолнечного масла. УФАС возбудила дело в отношение его компании из-за сильного роста цен на яйца.

В ноябре 2023 года неизвестные попытались совершить покушение на руководство одной из воинских частей в Краснодарском крае. Теракт, который готовил уроженец Украины, удалось предотвратить.

Преступления Заводы
28 декабря 2023, 13:31
Депутата гордумы Владимира Егорова нашли мертвым в Тобольске
РИА «Новости»
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Депутата городской думы Владимира Егорова нашли мертвым в Тобольске. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, рассказали РБК в СУ СК по Тюменской области.

По предварительным данным, 46-летний парламентарий упал с третьего этажа собственного дома на Кедровой улице, написал Telegram-канал Baza.

Тело обнаружили накануне, 27 декабря.

Егоров был зампредом Тобольской гордумы седьмого созыва. В органах власти работал с 2007 года, когда стал главой комитета земельных отношений и лесного хозяйства. Этот пост он занимал до 2014 года. В 2016-м Владимира Егорова осудили по статье о халатности за невзимание платы с бизнесменов за аренду муниципальной земли. Ущерб бюджету превысил полтора миллиона рублей. Егорова приговорили к исправительным работам, но он избежал наказания из-за истечения срока давности. Позже он основал базу отдыха и избрался в тобольскую гордуму.

Депутаты СК РФ Следственный комитет России

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