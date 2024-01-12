12 января 2024, 10:13

«Вы даже не личности». Муж беременной учительницы во Владивостоке устроил детям урок дисциплины

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Во Владивостоке в школе № 61 произошел скандал. Муж беременной учительницы информатики отчитал восьмиклассников за издевательства над супругой. Он кричал на них матом и обещал заставить есть тетради, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Школьники срывали уроки и доводили учительницу до нервного срыва. В дело вмешался ее супруг. Он устроил восьмиклассникам урок дисциплины - матерился, называл животными и бесами, грозил расправой за непослушание, обещал «разломать кабину» и заставить есть тетради.

«Вы вообще кто есть? Вы даже не человеки, вы даже не личности. Вы чего себя так ведете, у меня жена беременная тут стоит, перед вами распинается. Вы ничего не перепутали?» - заявил он.

Администрация школы не знала о беременности сотрудницы. После скандала учительница взяла больничный. По информации канала, прокуратура устроила проверку.

В Сургуте школьник ударил учительницу учебником по голове. Его мать заявила, что женщина сама спровоцировала подростка.

Дети Учителя Школьники Владивосток
12 января 2024, 07:54
Мизулина получила 191 жалобу на блогера из Екатеринбурга
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Блогера Екатерину Уланову и ее мужа Алексея из Екатеринбурга заподозрили в мошенничестве. Следком возбудил уголовное дело. Почти 200 возможных потерпевших обратились за помощью, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Люди пытаются вернуть потерянные средства (очень крупные суммы). На текущий момент мы получили 191 обращение. Все материалы мы направим в Следственный комитет», - написала она.

Екатерина Мизулина показала сообщения от людей, которые вступили в клуб четы, заказали электронику, бытовую технику и парфюм, оплатили, но товары не получили. Общественница заявила, что от действий Екатерины Улановой могли пострадать более 900 человек. По ее информации, блогер и ее супруг, несмотря на уголовное дело и меру пресечения, продолжили завлекать клиентов.

Клиенты блогера подали коллективный иск из-за нарушения срока доставки товаров, сообщало Управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Следком возбудил уголовное дело по статье 159 «Мошенничество», в декабре председатель комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании.

В Анапе проверят публикации блогера-мужчины. Подписчики заподозрили его в педофилии из-за постов с дочерью.

Уголовное дело Интернет Соцсети Мошенничество Блогеры Екатеринбург Екатерина Мизулина
11 января 2024, 20:24
Боксера Никитина арестовали по обвинению в вымогательстве взятки
РИА «Новости»
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Сыктывкарский городской суд арестовал бронзового призера Олимпиады-2016, трехкратного чемпиона России по боксу Владимира Никитина по обвинению в вымогательстве. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба суда.

«Суд заключил под стражу жителя города Сыктывкара, задержанного по факту вымогательства 300 000 рублей», - говорится в заключении.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов, которые просили заключить Никитина под стражу. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей «Вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере».

Никитина арестовали на один месяц и 15 суток, в заключении он пробудет до 13 февраля 2024 года.

Правоохранители в Барнауле задержали заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие подаст ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Суд Преступления Бокс Россия
11 января 2024, 17:01
Напавшего на девочку в московском магазине взяли под стражу на два месяца
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Гражданина Киргизии, который напал на шестилетнюю девочку в магазине в Москве, взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Судя по видео, мужчина появился в суде с синяком под глазом.

Постановление вынес Люблинский районный суд Москвы 11 января. Мужчина останется под стражей до 9 марта. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункты «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ). При этом, по данным пресс-службы прокуратуры Москвы, мужчина возражал против заключения под стражу - он заявил, что угрожал ребенку, будучи очень пьяным, и не планировал убивать девочку - хотел только выйти на улицу, прикрываясь ею, и отпустить.

Обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается и остается на контроле прокуратуры Москвы.

Нападение произошло вечером 6 января. По словам отца девочки, иностранец, возможно, будучи пьяным, схватил ее за горло и пригрозил свернуть ей шею. Ребенок не пострадал, но сильно испугался.

Суд Дети Магазины
11 января 2024, 14:43
Кражу иконы в Санкт-Петербурге раскрыли за один день. Преступление попало на камеру
Пресс-служба МВД
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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже образа «Всецарица» и пожертвований из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе. Мужчина во всем сознался. Его задержание и момент преступления показала представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело раскрыли за один день. Мужчина 9 января пришел в храм на улице Софьи Ковалевской, провел там три часа, положил икону «Всецарица» в серебряном окладе в пакет и ушел. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. Подозреваемого схватили на следующий день возле торгового центра на проспекте Культуры.

Правоохранители задержали ранее судимого за кражу 40-летнего мужчину. Он сознался в преступлении. Мужчина заявил, что хотел продать награбленное. Но его интересовала не икона - образ он выбросил - а около 20 золотых украшений на ней, которые пожертвовали прихожане. У подозреваемого конфисковали драгоценности и новый мобильный телефон.

В 2023 году женщины выкрали икону из храма на Новой площади в Москве. Одна из злоумышленниц позвонила настоятелю и заявила, что образ принадлежал ей, и она его забрала.

Санкт-Петербург Уголовное дело МВД РФ Ограбления Полиция

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