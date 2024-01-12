«Вы даже не личности». Муж беременной учительницы во Владивостоке устроил детям урок дисциплины

Школьники срывали уроки и доводили учительницу до нервного срыва. В дело вмешался ее супруг. Он устроил восьмиклассникам урок дисциплины - матерился, называл животными и бесами, грозил расправой за непослушание, обещал «разломать кабину» и заставить есть тетради.

«Вы вообще кто есть? Вы даже не человеки, вы даже не личности. Вы чего себя так ведете, у меня жена беременная тут стоит, перед вами распинается. Вы ничего не перепутали?» - заявил он.

Администрация школы не знала о беременности сотрудницы. После скандала учительница взяла больничный. По информации канала, прокуратура устроила проверку.

В Сургуте школьник ударил учительницу учебником по голове. Его мать заявила, что женщина сама спровоцировала подростка.