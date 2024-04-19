Второму фигуранту по делу Прозорова избрали меру пресечения
Курьеру, доставившему взрывчатку для подрыва автомобиля бывшего офицера СБУ Василия Прозорова, избрали меру пресечения. Замоскворецкий суд Москвы арестовал обвиняемого Ивана Паскаря на один месяц и 26 суток, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.
Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, под арестом обвиняемый просидит до 12 июня 2024 года. Паскаря обвиняют в незаконном приобретении, хранении и передаче взрывчатых веществ.
По данным следствия, обвиняемый перевез самодельное взрывное устройство в собственном автомобиле. Позже СВУ привели в действие, взорвав в машине Прозорова.
Подозреваемого в подрыве джипа экс-офицера СБУ арестовали ранее. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу до 12 июня.