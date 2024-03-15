15 марта 2024, 16:46

Второе дело возбудили в Москве после поджога кабинки для голосования

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело из-за поджога кабинки для голосования на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По версии следствия, женщина подожгла кабинку для голосования, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Подозреваемую задержали и доставили в подразделение столичного СК для следственных действий.

В московской прокуратуре сообщили «360», что ведомство будет контролировать ход и результаты расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что фигуранткой стала 70-летняя женщина.

Уголовное дело против подозреваемой возбудили по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. За такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве завели другое уголовное дело , связанное с происшествием на избирательном участке. Основанием стала порча бюллетеней. По данным следствия, женщина вылила в урну для голосования красящее вещество, подозреваемую задержали.

Прокуратура РФ Преступления Следственный комитет России Выборы президента — 2024 Москва
15 марта 2024, 15:37
Уголовные дела возбудили в двух регионах России из-за порчи бюллетеней
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Уголовные дела возбудили в Ростовской области и в Карачаево-Черкесии из-за порчи бюллетеней на избирательных участках. Об этом сообщили в пресс-службах региональных следственных управлений СК России.

Оба дела возбудили по статье УК о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

В Ростовской области фигурантом стал житель Азовского района 1962 года рождения. По версии следствия, 15 марта он вылил жидкость зеленого цвета в урну для бюллетеней на избирательном участке в своем районе. Подозреваемого задержали, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

В Карачаево-Черкесии дело возбудили против женщины. В СК уточнили, что фигурантка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на одном из избирательных участков Малокарачаевского района.

«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение республиканского СК, где следователи приступят к ее допросу», - указали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Ранее злоумышленники вылили жидкость зеленого цвета в урны для голосования на двух избирательных участках в Воронежской области. Также уголовное дело возбудили из-за порчи бюллетеней на избирательном участке в Москве.

Преступления Россия Следственный комитет России Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 14:17
Убийца четырех человек в Ростовской области получил пожизненное
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд Ростовской области признал жителя Новошахтинска виновным в убийстве четырех человек и приговорил его к пожизненному тюремному заключению с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального СК.

Суд установил, что в июне 2022 года мужчина в состоянии наркотического опьянения вооружился охотничьим ружьем и ножом, после чего пришел в квартиру к другу в Новошахтинске.

Там он выстрелил в 37-летнего мужчину, двух женщин 24 и 26 лет, а также двухлетнего мальчика. От полученных ранений они скончались на месте.

После этого фигурант увидел в соседней комнате четырехлетнюю девочку, ударил ее ножом в шею и выстрелил в голову. Предположив, что она умерла, убийца скрылся, однако ребенок выжил. На следующий день стрелка задержали.

В начале марта пожизненный срок получил уроженец Нижегородской области, который совершил тройное убийство.

Убийства Суд Следственный комитет России
15 марта 2024, 13:48
Уголовное дело возбудили в Москве после порчи бюллетеней на избирательном участке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Москвы попыталась испортить бюллетени для голосования на одном из избирательных участков столицы. Ее задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

Днем 15 марта на одном из избирательных участков москвичка вылила чернила в урну для бюллетеней. Ее в оперативном порядке задержали.

«В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу», - указали в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Аналогичное ЧП произошло ранее на избирательных участках в Ростове и Карачаево-Черкессии. В связи с этим ЦИК призвал усилить охрану ящиков для голосования.

Председатель ЦИК Элла Памфилова , комментируя произошедшее, также призвала сотрудников на участках в регионов проявлять бдительность.

Уголовное дело ЦИК РФ СК РФ Россия Выборы президента — 2024 Москва
15 марта 2024, 12:29
Диверсию на железнодорожном транспорте предотвратили в Белгородской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Белгородской области задержали гражданку России, которая собиралась по заданию Украины устроить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Женщина, по версии следствия, работала на украинские спецслужбы, и готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта - собиралась подорвать пути. Для этого она незаконно купила взрывное устройство. Подозреваемую взяли с поличным.

В Москве задержали украинского агента, который запускал беспилотники около военных объектов. Таким способом злоумышленник хотел запутать российские системы ПВО.

ФСБ

Новости по теме