Второе дело возбудили в Москве после поджога кабинки для голосования

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По версии следствия, женщина подожгла кабинку для голосования, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Подозреваемую задержали и доставили в подразделение столичного СК для следственных действий.

В московской прокуратуре сообщили «360», что ведомство будет контролировать ход и результаты расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что фигуранткой стала 70-летняя женщина.

Уголовное дело против подозреваемой возбудили по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. За такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве завели другое уголовное дело , связанное с происшествием на избирательном участке. Основанием стала порча бюллетеней. По данным следствия, женщина вылила в урну для голосования красящее вещество, подозреваемую задержали.