«Вспылил, как говорится». Сломавшего шлагбаум и напавшего на очевидцев мужчину в Буграх допросила полиция

«Сломал шлагбаум и человека ударил. Вспылил, как говорится. Он не работал, „моросил“ вверх-вниз, я выезжал пару раз. Так получилось. Конечно, раскаиваюсь», - сказал он.

Очевидцы, по его словам, спровоцировали его на драку - стали снимать, как он ломал шлагбаум, и вести себя агрессивно. Мужчина пообещал восстановить конструкцию, если технически это возможно.

Он стал фигурантом уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство», которое возбудили после происшествия в одном из жилых комплексов в поселке Бугры. Мужчина поругался с местной жительницей, назвал себя хозяином многоэтажки и руками сломал шлагбаум. Проходивший мимо отец с двухлетним ребенком попытался успокоить дебошира и получил несколько ударов.

В Москве покупатель ударил охранника магазина. Уголовное дело возбудили после того, как у пострадавшего диагностировали серьезную травму.