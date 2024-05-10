10 мая 2024, 19:30

Вскинувший руку в нацистском приветствии 9 Мая россиянин подпал под уголовное дело

РИА «Новости»
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Продемонстрировавшего нацистское приветствие на набережной Волгограда в День Победы местного жителя привлекут к уголовной ответственности. Такое поручение областному главку дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщила пресс-служба ведомства, демонстрировавший нацистскую атрибутику прославился после публикации видео в социальных сетях и СМИ. На призыв свидетелей прекратить свои кривляния он не отреагировал.

Ролик попал в поле зрения Бастрыкина, который поручил руководителю волгоградского главка СК Василию Семенову завести уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах преступления.

По данным издания V1.ru , житель Волгограда устроил демонстративное зигование на набережной города под песню «День Победы». С поднятой правой рукой он промаршировал мимо возмущенных жителей. Ведущий мероприятие через микрофон попросил мужчину прекратить свои кривляния, но волгоградец на просьбу не отреагировал.

В начале мая неизвестные вандалы нарисовали свастику и неприличные надписи на могильной плите захоронения группы Игоря Дятлова на Михайловском кладбище Екатеринбурга. Поисками осквернителей занялись местные правоохранители.

День Победы 9 мая Уголовное дело СК РФ Россия
09 мая 2024, 21:57
Подростка задержали в Ленобласти за оправдание теракта против Татарского
РИА «Новости»
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В Ленобласти задержали подростка, написавшего во «ВКонтакте» пост с одобрением теракта, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщила «КП-Петербург» со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По данным издания, молодой человек оставил запись в соцсети на следующий день после трагических событий в Санкт-Петербурге, публично заявив, что одобряет действия Дарьи Треповой , которая принесла статуэтку с взрывчаткой на творческий вечер Татарского.

Спустя время на это сообщение обратили внимание правоохранители. Подростка задержали 8 мая в его квартире в Сосновом Бору.

По словам источника АН «Оперативное прикрытие», автору поста 17 лет, против него возбудили дело об оправдании терроризма с использованием Интернета. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Официально эти данные пока никак не комментировали.

Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
09 мая 2024, 21:20
Суд арестовал экс-главу муниципалитета в Свердловской области
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В Свердловской области арестовали бывшего главу Каменского городского округа Сергея Белоусова, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом Ura.ru сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

«Процесс об избрании меры пресечения состоялся 8 мая. Суд отправил его под стражу до 14 июня», - уточнили в инстанции.

В региональном СУ СК отказались от комментариев. В настоящее время Белоусов находится в СИЗО-1 в Екатеринбурге.

Белоусов возглавлял Каменский район с 2012 года, а полномочия должны были истечь только в 2026 году. Прошлым летом его отправили в отставку по собственному желанию.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД провели обыски у него на работе и дома. Все это время он находился на свободе.

Бывшему чиновнику вменяют в получении взятки в особо крупном размере - около четырех миллионов людей. Кроме того, семья Белоусова владеет бизнесом в сфере сельского хозяйства в районе.

Ранее адвокат замминистра обороны РФ Тимура Иванова Мурад Мусаев сообщил об аресте денежных сумм на счетах его подзащитного и его родителей.

Урал Суд Коррупция Чиновники Свердловская область Аресты
09 мая 2024, 15:09
Неизвестное вещество стало причиной смертельного отравления пяти астраханцев
РИА «Новости»
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Массовое отравление неизвестным веществом произошло в Астрахани. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, пять человек скончались, 14 попали в больницу.

По данным следствия, в ночь на четверг, 9 мая, на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, включая транспорт, нашли тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Предположительно, наркотиком.

В медицинские учреждения с отравлением доставили 14 жителей Астрахани и ближайших районов. Врачи отправили 11 пациентов в реанимацию из-за тяжелого состояния.

Криминалисты завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи назначили необходимые экспертизы, осмотрели места, где нашли тела, опросили очевидцев, а также забрали мобильные телефоны госпитализированных.

В середине марта более 30 жителей Новосибирска попали в больницу после употребления пищу роллов из доставки. Одна из пострадавших в комментарии 360.ru заявила, что врачи прописали ей курс антибиотиков и поставили капельницы. Девушка добавила, что медики сказали, что подозревают у нее сальмонеллез.

Областная прокуратура объявила о проверке заведения общественного питания, где готовили пищу. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана, откуда госпитализированные горожане получили свои заказы.

Уголовное дело Врачи СК РФ Россия
08 мая 2024, 21:48
Поймавшие щук в нацпарке «Лосиный остров» рыбаки попали под уголовное дело
РИА «Новости»
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Уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов завели против двух подмосковных рыбаков, поймавших щук в национальном парке «Лосиный остров». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что парк имеет статус особо охраняемой природной территории федерального значения. Но это не остановило двух жителей Подмосковья от незаконной рыбалки.

Нарушителей обнаружили сотрудники природоохранной прокуратуры, которые приехали в парк с проверкой. Собранные материалы сотрудники ведомства передали следователям, которые завели уголовное дело.

О действующих ограничениях для рыбаков во время нерестового периода ранее рассказал председатель рыбацкого комитета Челябинской области Михаил Акатьев. Он пояснил, что в это время для использования разрешена только удочка, которую можно забрасывать в водоем с сухого берега.

Уголовное дело Прокуратура РФ Рыбалка Парки

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