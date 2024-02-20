20 февраля 2024, 13:17

Всероссийское общество глухих подтвердило задержание своего президента

РИА «Новости»
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Сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих во главе с его президентом Станиславом Ивановым задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сотрудников задержали утром 20 февраля по решению следственного департамента МВД России. Кроме президента ВОГ Станислава Иванова у полиции возникли вопросы к первому вице-президенту Евгению Безрукову, председателям Татарского регионального отделения Венере Гаулстон и Новосибирского регионального отделения Михаилу Брагину, бывшему вице-президенту Вадиму Иванченко и другим сотрудникам.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», - сообщила пресс-служба.

Представители ВОГ не уточнили детали дела. Общество, по их информации, продолжило работать в штатном режиме.

В Москве суд арестовал трех участников несанкционированных акций. За неповиновение полиции им назначили 15 суток заключения.

Уголовное дело Инвалиды Аресты
20 февраля 2024, 13:10
ФСБ обнаружила террористическую ячейку в Самарской области
РИА «Новости»
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Сотрудники ФСБ задержали в Самарской области участников законспирированной ячейки международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Члены ячейки организовывали канал ресурсного обеспечения террористической структуры. Они получали инструкции от функционеров организации и отправляли деньги на счета боевиков.

«Задержанные <…> на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики», - указали в пресс-службе.

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее ФСБ задержала жителя Челябинска на подземном паркинге в ЖК. Мужчину подозревают в том, что он отправлял деньги иностранным боевикам и помогал террористам.

*Хайят Тахрир аш-Шам» - запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело ФСБ Боевики
20 февраля 2024, 12:43
Двое братьев избивали и грабили прохожих в центре Москвы
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В Москве сотрудникам полиции удалось по горячим следам найти и задержать грабителей. Ими оказались двое братьев 30 и 18 лет, имеющих судимости, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, ночью на Малой Сухаревской площади родственники завели за угол дома 19-летнего москвича. Там его избили и отняли кошелек с деньгами и банковскими картами.

Затем братья отправились на Трубную улицу, где пристали к 31-летнему прохожему с требованием отдать наличные. Мужчина ринулся бежать, но один из злоумышленников его догнал и забрал все ценное, включая кредитки. Пострадавший обратился в полицию.

Спустя час подозреваемых в грабежах уже задержали и изъяли у них украденные деньги. Следователи возбудили два уголовных дела о грабеже и отправили братьев в изолятор.

Ранее на станции метро «Автозаводская» в Москве ограбили школьницу. Неизвестный вырвал из рук пассажирки гаджет и скрылся с места.

Ограбления Кражи Москва
20 февраля 2024, 12:23
Суд назвал дату оглашения приговора обвиняемому в сожжении Корана Журавелю
РИА «Новости»
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Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Висаитовского районного суда Грозного.

«Суд удаляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 27 февраля», - заявил судья.

Гособвинение запросило для Журавеля три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В октябре 2023 года обвиняемый частично признал свою вину и извинился за сожжение Корана. Он заявил, что не собирался грубо нарушать общественный порядок. Журавель назвал ужасными свои действия по отношению к священной книге.

Правоохранители задержали злоумышленника в мае прошлого года в Волгограде. В СК заявили, что Журавель совершил поступок за деньги, полученные от украинской стороны. По факту случившегося возбудили уголовное дело, а молодого человека доставили в Чечню.

Видео встречи с Журавелем показал глава республики Рамзан Кадыров.

Уголовное дело Суд Приговоры Коран
20 февраля 2024, 12:03
Женщина попыталась обокрасть магазин в Москве, спрятав вещи в детскую коляску
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В Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали девушку, подозреваемую в краже. Предположительно, она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

По данным ведомства, стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревоги» в сетевой магазин одежды на Дмитровское шоссе и задержали 21-летнюю уроженку города Майский за попытку кражи женской одежды на 150 тысяч рублей.

Девушка зашла в торговый зал с детской коляской, спрятала в нее вещи и попыталась скрыться. Однако ее остановили сотрудники Росгвардии. Подозреваемую привезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там она объяснила, что краденную одежду планировала продать, чтобы заработать деньги.

Накануне в Москве полицейские задержали мужчину , который также выбрал необычный способ кражи. Он подошел к прохожему, предложил почистить его одежду от снега, а сам незаметно вытащил из его кармана телефон.

Росгвардия Кражи Москва

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