Всем фигурантам дела об убийстве байкера в Люблине продлили арест

По решению суда, обвиняемые будут находиться под стражей до 18 сентября 2024 года. Постановление еще не вступило в законную силу.

По предварительной версии, Шахин и Шахрат Аббасовы избили и ранили ножом молодого человека, который сделал им замечание за неправильную парковку. От полученных ранений пострадавший умер в больнице.

СК возбудил уголовное дело об убийстве. Во время обысков в доме предполагаемого убийцы правоохранители нашли более 44 миллионов рублей.

Позже стало известно, что отец Аббасова хотел договориться с родственниками убитого , чтобы замять дело. Мать погибшего москвича рассказала, что ей и ее семье поступали угрозы от родственников обвиняемых.