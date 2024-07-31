«Все затягивается». Пострадавший в драке с Ларкиным пожаловался на ход проверки

«Прошло 14 дней, но пока все проходят как свидетели. Хотя на видео все отлично видно, кто первый напал, все-таки боец ММА», - поделился мужчина.

По его словам, Ларкин с другими участниками случившегося не связывался. При этом пострадавшего возмутило, что спортсмен «раздавал комментарии», словно это на него напали. При этом на видео с места драки, по его мнению, хорошо видно, как все происходило.

«Он с удара вырубил моего друга Колю, а потом переключился на меня, хотя я в перепалке вообще не участвовал», - подчеркнул собеседник 360.ru.

По его мнению, бойца могли арестовать уже на второй день после конфликта.

«Адвокаты занимаются, но все затягивается. Прошло две недели, а он - на свободе. Сейчас все на больничном, у мена нога болит и сотрясение. Будем подавать все возможные иски, жалобу в прокуратуру уже пишут», - заключил пострадавший.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru ранее заявил, что Ларкин не был инициатором конфликта. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.