31 июля 2024, 18:03

«Все затягивается». Пострадавший в драке с Ларкиным пожаловался на ход проверки

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Разбирательство по делу о драке с участием бойца смешанных единоборств Александра Ларкина в аэропорту Внуково пока не привело к каким-то конкретным результатам. Об этом 360.ru сообщил пострадавший в потасовке.

«Прошло 14 дней, но пока все проходят как свидетели. Хотя на видео все отлично видно, кто первый напал, все-таки боец ММА», - поделился мужчина.

По его словам, Ларкин с другими участниками случившегося не связывался. При этом пострадавшего возмутило, что спортсмен «раздавал комментарии», словно это на него напали. При этом на видео с места драки, по его мнению, хорошо видно, как все происходило.

«Он с удара вырубил моего друга Колю, а потом переключился на меня, хотя я в перепалке вообще не участвовал», - подчеркнул собеседник 360.ru.

По его мнению, бойца могли арестовать уже на второй день после конфликта.

«Адвокаты занимаются, но все затягивается. Прошло две недели, а он - на свободе. Сейчас все на больничном, у мена нога болит и сотрясение. Будем подавать все возможные иски, жалобу в прокуратуру уже пишут», - заключил пострадавший.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru ранее заявил, что Ларкин не был инициатором конфликта. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

Драки
31 июля 2024, 15:42
Обезобразившего битцевского маньяка будут судить за зверское убийство матери
РИА «Новости»
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В Москве предстанет перед судом мужчина, который напился и убил свою мать, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. После расправы он расчленил тело жертвы.

По данным ведомства, 5 августа прошлого года подсудимый выпивал с друзьями в своей квартире и шумел. Мать сделала ему замечание, за это он забил ее до смерти. Несколько недель он думал, что дальше делать, затем спрятал тело в линолеум, вывез на дачу, отрезал голову и закопал в яме.

Дело направили в суд. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что его уже судили 27 лет назад. Тогда он выпивал со знакомым и в ходе ссоры порезал его ножом, навсегда оставив ему шрам на лице. Знакомого звали Александр Пичушкин. Впоследствии этот шрам стал особой приметой битцевского маньяка. Тогда нынешнего фигуранта дела осудили еще и за хулиганство, поскольку он матерился и угрожал соседям, выскочившим на шум на лестничную клетку.

Ранее житель Югры, убивший друга и спрятавший его останки в мусорке , получил 13 лет.

Убийства Суд Прокуратура РФ Мужчины
31 июля 2024, 15:17
В Генпрокуратуре указали на просчеты власти при терактах в «Крокусе» и Дагестане
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Произошедшие в этом году террористические акты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и в Дагестане продемонстрировали просчеты органов власти в сфере антитеррористической защиты, необходим иной уровень проверок. Об этом на оперативном совещании по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2024 года заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщила пресс- служба ведомства.

По его словам, совершением терактов в Московской области и Республике Дагестан злоумышленники бросили вызов российскому обществу и правоохранительной системе.

«Это стало возможным во много вследствие просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Это требует от нас другого уровня реагирования и проверок в сфере противодействия терроризму», - отметил Краснов.

Группа террористов 23 июня напала на две синагоги и два православных храма в Махачкале и Дербенте. Среди пострадавших и жертв оказались гражданские лица и работники правоохранительных органов. Силовики уничтожили пятерых нападавших боевиков.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал, начали стрелять по людям, а также подожгли здание. Жертвами атаки стали 145 человек.

Генпрокуратура РФ Теракт в «Крокусе» Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
31 июля 2024, 13:27
Сыну экс-судьи и бывшего прокурора вынесли приговор по делу об убийстве
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Московский областной суд приговорил к 20 годам тюремного заключения Николая Кондрата, сына бывшего заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата и бывшей скандально известной судьи Елены Кондрат. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что фигурант избавился от своего водителя, который слишком много знал о его незаконных делах. Исполнителем убийства стал друг Кондрата Никита Мацнев, которому за исполнение убийства было обещано 10 тысяч долларов и 300 тысяч рублей.

Тело жертвы обнаружили в песчаном карьере в октябре 2020 года. Кроме того, Кондрат обвиняется в организации приготовления к убийству еще двух бизнесменов и судьи Елены Махалкиной.

Ранее в понедельник Басманный суд Москвы приговорил заочно к пяти годам лишения свободы украинскую телеведущую Наталью Мосейчук по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Суд
31 июля 2024, 10:47
Устроившего стрельбу на детской площадке мужчину задержали в Колпино
РИА «Новости»
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Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе на детской площадке. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила, что ЧП произошло 25 июля рядом с домом 89 по улице Веры Слуцкой в Колпино, подозреваемый открыл огонь в сторону десятилетней девочки из пневматического пистолета. Ребенка оперативно доставили в больницу с ушибленной раной груди, ее родители написали заявление в полицию.

Стрелком оказался 47-летний безработный уроженец Санкт-Петербурга. Следователи завели против него дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

Ранее в Ростове-на-Дону потасовка двух женщин переросла в стрельбу между мужчинами. Один человек получил ранение в ноги, на место прибыли сотрудники Росгвардии и врачи скорой помощи.

Санкт-Петербург Дети Стрельба МВД РФ

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