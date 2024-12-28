28 декабря 2024, 14:51

Все убитые под Тверью дети родились в России

Пресс-служба Следственного комитета
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Все четыре убитых СНТ Межурка Тверской области ребенка родились в Твери. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в частном доме нашли тела четырех детей: троих мальчиков 2017, 2019 и 2021 года рождения, а также девочку 2023 года рождения. Все они являлись гражданами России.

В убийстве детей заподозрили их 37-летнего отца - выходца из Таджикистана. Мужчина вел себя неадекватно и пытался свести счеты с жизнью. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для расправы могли стать подозрения о неверности супруги. Также в Сети появлялась версия о том, что подозреваемый действовал под наркотиками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Всего в семье было шестеро детей. Во время убийства в доме также находились жена подозреваемого и его брат.

Убийства Преступления Массовое убийство детей под Тверью
28 декабря 2024, 13:45
Появилось видео из дома под Тверью, где убили 4 детей
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На месте убийства четырех детей в СНТ под Тверью продолжают работать следователи. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении 360.ru.

На видео можно увидеть окровавленный ковер, простыни и одеяла.

По неуточненной информации, трех мальчиков и девочку убил собственный отец - выходец из Таджикистана, получивший российское гражданство.

Погибшим не было и семи лет. После расправы над детьми мужчина попытался свести счеты с жизнью.

Сейчас подозреваемый находится в реанимационном отделении больницы. Против него возбудили уголовное дело. Матери убитых детей тоже потребовалась медицинская помощь.

По данным следователей, в семье воспитывали шестерых детей. Ни у отца, ни у его родных не было проблем с законодательством. Как рассказали соседи, за несколько дней до происшествия глава семейства вел себя странно, возможно, был под наркотиками.

Уголовное дело Дети Семья Видео Россия Мужчины Следственный комитет России Таджикистан
28 декабря 2024, 11:18
Обвиняемым в обороте оружия по делу о теракте в «Крокусе» продлили арест
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы продлил срок ареста двум фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», которых обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов исполнителям преступления. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и оставил двух обвиняемых - Джабраила Аушева и Хусена Медова - под стражей. Адвокаты не стали обжаловать продление ареста.

Ранее в Ингушетии задержали четырех предполагаемых сообщников боевиков из «Крокуса». По версии следствия, они предоставили террористам оружие и боеприпасы. Также задержанные могли помочь скрыться от преследования боевику Батыру Кулаеву. В ходе обысков в домах подозреваемых правоохранители нашли боеприпасы и оружие.

Также силовики обнаружили в телефонах задержанных переписку с главарями баталхаджинцев*, связанных с убийством начальника Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в 2019 году и терактом в поезде «Невский экспресс» в 2007 году.

*Религиозное течение Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцы) внесено в реестр экстремистов и признано террористическим.

Суд Терроризм Оружие Аресты Теракт в «Крокусе»
28 декабря 2024, 11:00
СК показал видео места убийства 4 детей в СНТ под Тверью
Пресс-служба Следственного комитета
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства четырех детей в СНТ Межурка в Тверской области. Пресс-служба ведомства по региону опубликовала кадры с места ЧП.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства четырех детей в СНТ Межурка в Тверской области.

Пресс-служба ведомства по региону опубликовала кадры с места ЧП.

На видео попала работа криминалиста возле дома, где жила семья. На месте убийства правоохранители нашли тела мальчиков трех, пяти и семи лет, а также годовалой девочки.

«В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства», - подчеркнули в пресс-службе.

Ход следствия контролирует руководство СУ СК, добавили в ведомстве.

В убийстве детей заподозрили их отца - 37-летнего выходца из Таджикистана, имеющего российское гражданство. Мужчина вел себя неадекватно и попытался на глазах жены и брата покончить с собой.

Его удалось спасти, сейчас он находится на аппарате ИВЛ в больнице. Всего в семье было шесть детей. На учете в полиции ни подозреваемый, ни его родственники не состояли.

Убийства Преступления Следственный комитет России Массовое убийство детей под Тверью
28 декабря 2024, 10:05
Убивший своих детей под Тверью мужчина последние три дня был неадекватен
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Убивший четверых детей в Тверской области отец примерно три дня назад начал вести себя неадекватно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мать детей спала на втором этаже частного дома, когда услышала шум и спустилась. Также вниз пришел брат ее супруга. В тот момент трое мальчиков 3, 5 и 7 лет, а также годовалая девочка уже были мертвы.

Их отец - 37-летний выходец из Таджикистана, имеющий гражданство РФ, на глазах родственников попытался покончить с собой. Его госпитализировали. Сейчас он находится на ИВЛ.

Всего в семье воспитывали шестеро детей. В поле зрения правоохранителей семейство не попадало.

Утром в субботу работники скорой помощи сообщили в правоохранительные органы о четырех погибших детях в СНТ Межурка.

Убийства Дети Преступления Массовое убийство детей под Тверью

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