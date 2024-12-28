Все убитые под Тверью дети родились в России

По его данным, в частном доме нашли тела четырех детей: троих мальчиков 2017, 2019 и 2021 года рождения, а также девочку 2023 года рождения. Все они являлись гражданами России.

В убийстве детей заподозрили их 37-летнего отца - выходца из Таджикистана. Мужчина вел себя неадекватно и пытался свести счеты с жизнью. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для расправы могли стать подозрения о неверности супруги. Также в Сети появлялась версия о том, что подозреваемый действовал под наркотиками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Всего в семье было шестеро детей. Во время убийства в доме также находились жена подозреваемого и его брат.