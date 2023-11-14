14 ноября 2023, 20:06

«Все у них было прекрасно». Соседка — о семье убившего жену, дочь и мать под Курском

unsplash.com
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Жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве жены, дочери и пожилой матери. До трагедии в отношениях родственников не наблюдалось проблем, рассказала «360» соседка семьи.

Она заявила, что дружила с женой задержанного. Та работала медсестрой и была прекрасным человеком с доброй душой. Ее дочь окончила девять классов и поступила в медицинский колледж - она была активным ребенком и участвовала во всевозможных конкурсах. В целом семья была дружной.

«Жили они хорошо. Все у них было прекрасно. Такого не было, что они там нуждались в чем-то. То есть ребенок всегда был одет, тоже никаких проблем в этом не было. Плюс у них огород был, хозяйство», - рассказала соседка.

По ее словам, сам супруг иногда вел себя странно. При этом он никогда не проявлял агрессии и не устраивал драки в семье.

«Сам себе на уме, молчаливый. <…> Не было такого, что он там руку мог приложить или как-то обидеть», - добавила соседка.

Всех жителей села шокировало случившееся, отметила женщина. По ее мнению, супруг не мог совершить убийство из-за отказа жены в интимной близости. Вероятнее всего, произошел бытовой конфликт.

«Такая бредовая вообще вот версия. <…> Все у них в этом плане было прекрасно», - добавила она.

О задержании жителя Курской области стало известно 14 ноября. По данным СК России, утром 13 ноября дома в Октябрьском районе мужчина ударил ножом дочь, жену и мать. От полученных ранений они скончались. Telegram-канал Mash заявил, что причиной убийства мог стать отказ супруги в интимной близости.

Убийства Семья
14 ноября 2023, 17:46
Обыски начались в доме ушедшего в отставку врио главы правительства Самарской области — СМИ
РИА «Новости»
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Федеральная служба безопасности начала обыски дома у врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, который ушел в отставку 1 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По версии следствия, Кудряшов вместе с коллегой перевел компании «Волгатрансстрой-проект» 194 миллиона рублей за строительство станции метро «Самарская». Однако в итоге объект строить не стали, объяснив это маленьким расстоянием между станциями.

«А сегодня Кудряшов внезапно объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья», - указали авторы Telegram-канала.

По данным Shot, против чиновника возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Виктор Кудряшов пришел в правительство Самарской области в 2016 году на должность советника губернатора. Чиновник также успел поработать в мэрии Самары.

Ранее обыски прошли дома у замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, которого заподозрили во взяточничестве. Фигуранта отправили в СИЗО до 2 января 2024 года.

Законы Преступления ФСБ
14 ноября 2023, 17:19
Суд в Москве приговорил бизнесмена Батурина к шести годам колонии
РИА «Новости»
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В Москве Симоновский суд отправил бизнесмена Виктора Батурина на шесть лет в колонию. Его обвинили в покушении на мошенничество, сообщил ТАСС.

«Суд постановил назначить Батурину наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии общего режима», - процитировало агентство судью.

Виктора Батурина признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и подделке доказательств по гражданскому делу.

В 2011 году бизнесмен судился со своей сестрой Еленой Батуриной из-за акций «Интеко». Адвокат Игорь Шабанов сообщил, что Батурин не признал свою вину.

Бизнесмена задержали в июле 2021 года, ему предъявили обвинение в попытке мошенничества. Поводом для этого послужило исковое заявление, которое Батурин подал в арбитражный суд с требованием вернуть ему права на долю в «Интеко». Он представил договор с сестрой, который ее представители назвали фальшивым.

Заявление на собственного брата написала Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. По ее мнению, Батурин противозаконно хотел завладеть четвертью акций компании «Интеко».

Суд Мошенничество Москва 2023
14 ноября 2023, 15:51
СК озвучил ущерб театрам от действий перекупщиков билетов
РИА «Новости»
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Преступная группа, нелегально занимавшаяся перепродажей театральных билетов, нанесла российским учреждениям культуры ущерб примерно на девять миллионов рублей. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе СК России.

Группа злоумышленников создала сайты-двойники, с помощью которых продавала билеты в Мариинский, Большой и Малый театры, консерваторию имени Петра Чайковского и другие культурные учреждения.

«Им причинен материальный ущерб в крупном размере в виде незаконного использования товарных знаков в общей сумме более девяти миллионов рублей», - указали в пресс-службе.

На сайтах-двойниках преступники увеличивали стоимость билетов и похищали деньги. Всего в мошеннической схеме участвовали около 150 человек, в том числе программисты, продавцы билетов, рекламные менеджеры и другие. Поддельные сайты закрыли, преступников ждет следствие и суд.

Ранее кандидат юридических наук Генрих Девяткин рассказал о новой мошеннической схеме , которую используют злоумышленники. Они звонят сотрудникам вузов от имени замминистра образования или ректора, а потом отправляют вредоносную ссылку.

Санкт-Петербург Мошенничество Театры Следственный комитет России
14 ноября 2023, 14:57
Житель Курской области убил жену, дочь и мать из-за отказа в интимной близости — СМИ
Пресс-служба Следственного комитета
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Жителя Курской области задержали по подозрению в убийстве жены, дочери и пожилой матери. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, утром 13 ноября дома в Октябрьском районе мужчина ударил ножом дочь, жену и мать. От полученных ранений они скончались. Возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - указали в ведомстве.

Согласно данным Telegram-канала Mash, причиной убийства мог стать отказ супруги в интимной близости.

На хуторе Сеймский мужчина встретил жену, которая возвращалась с ночной смены из городской клинической больницы, где работала санитаркой. Супруг намекнул на интимную близость, однако женщина отказала. Она сослалась на усталость и недомогание.

Муж продолжил настаивать, поэтому ситуация переросла в скандал. Крики разбудили его 62-летнюю парализованную мать и дочь. Последняя пыталась успокоить отца. Однако мужчина схватил нож и зарезал всех троих.

В публикации уточнили, что он сам явился в полицию и рассказал об убийстве.

Убийства Семья

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