23 октября 2024, 22:13

«Все лицо изуродовал». Мытищинский живодер напал на соседа и спрятался от полиции

Читайте нас в: Google Новости

Житель Мытищ спустя месяц после расправы над собаками напал на соседа. Скорая помощь увезла пострадавшего, а дебошир забаррикадировался в своем доме. Супруга пострадавшего рассказала об этом 360.ru.

Женщина не видела лично, с чего начался конфликт, и рассчитывала узнать об этом из записи камеры видеонаблюдения. Однако оказалось, что буйный сосед разбил ее перед нападением на супруга.

«Он начал фотографировать все безобразие, и он его избил палкой. <…> Муж начал снимать его на камеру. Фиксируем все, что происходит здесь, потому что суд должен быть: то, что он здесь делает, строит, люди приезжают на машинах», - сказала она.

Ситуацию прояснили очевидцы. Она рассказали 360.ru, что первым делом агрессор напал на незнакомцев, а затем на вышедшего соседа.

«Сначала он баллончиком прыснул в лицо ребятам и отъехал. А сосед вышел. <…> Избил очень сильно - глаз и шишка такая на лице. Все лицо ему изуродовал», - рассказала пожилая женщина.

Скорая помощь увезла пострадавшего на лечение в Москву. Соседи вызвали полицию, но мужчина заперся дома и перестал выходить на связь. К месту происшествия подоспела Росгвардия.

Он не впервые попал в поле зрения правоохранителей. Соседи пожаловались на незаконные постройки на участке и агрессивное поведение. Мужчина получил прозвище «мытищенский живодер» за издевательства над собаками - привязал животных к машине и протащил по дороге. Полиция ненадолго задержала его и возбудила уголовное дело по части первой статьи 245 УК России «Жестокое обращение с животными».

Драки Мытищи Собаки Животные Полиция Избиения
23 октября 2024, 20:06
Актера русского драмтеатра и его супругу нашли мертвыми в Баку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Баку от рук злоумышленника погиб актер Русского драматического театра Иосиф Ткач и его супруга Людмила. Пенсионеров нашли убитыми в их квартире, сообщил портал 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

«По подозрению в совершении убийства 85-летнего Иосифа Ткача и его жены Людмилы задержан Ислам Хадыев», - уточнили в ведомстве.

Правоохранители получили информацию об инциденте 22 октября в 21:00. Убийство произошло в Насиминском районе столицы.

Тела пожилых людей с многочисленными травмами обнаружили в их квартире на улице Гусейнбалы Алиева. Мужчине перерезали горло, а его супруга погибла после сильного удара по голове. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Якутии зарезали молодого певца Александра Васильева, выступавшего под псевдонимом Alex Khan. По версии следствия, погибший поссорился с отцом друга, в результате чего мужчина набросился на него с ножом.

Актеры Азербайджан
23 октября 2024, 16:32
Башкирская студентка проведет 6 лет за решеткой за нюдсы третьекласснику
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Белебеевский городской суд в Башкирии решил судьбу студентки, которая обменивалась интимными фотографиями с третьеклассником. Ее приговорили к шести годам лишения свободы, сообщило РИА «Новости».

Против 18-летней студентки возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика.

В социальных сетях информация о девушке из поселка Приютово, обменивавшейся фотографиями с школьником, вызвала широкий резонанс. Переписку в интимном формате обнаружила мать ребенка, после чего она обратилась в полицию.

«Белебеевский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и ограничение свободы на один год», - сообщил представитель суда.

Приговор огласили еще 3 октября, но в законную силу не вступил, поскольку девушка подала апелляцию. Дату ее рассмотрения пока не назначили.

Ранее школьница из Петербурга подделала документы ради интима с 25-летним мужчиной.

Уголовное дело Суд Башкирия Школьники
23 октября 2024, 15:54
Трех российских подростков обвинили в поджоге бомбардировщиков на военном аэродроме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Трех подростков заподозрили в попытке поджога двух стратегических бомбардировщиков Ту-22М на военном аэродроме в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, молодых людей арестовали, они находятся в СИЗО по обвинению в подготовке террористического акта. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Двоим фигурантам по 17 лет, самому младшему - 15. Их задержали еще 18 сентября. По версии следствия, юные диверсанты планировали проникнуть на территорию военного аэродрома в Усольском районе, чтобы нанести ущерб двум Ту-22М.

Брат одного из задержанных с весны принимает участие в специальной военной операции.

Ранее суд приговорил организованную группировку из 13 диверсантов к реальным срокам. Они планировали диверсии на авиабазе ВКС России в Приморском крае, а также многочисленные поджоги на железных дорогах.

Уголовное дело Терроризм Самолеты Следственный комитет России
22 октября 2024, 21:55
Бизнесмен получил срок после гибели двух человек при пожаре в ТЦ в Лобне
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лобненский городской суд приговорил индивидуального предпринимателя к двум годам колонии-поселения по делу о гибели двух человек при пожаре в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Московской области.

Правоохранители расследовали уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц Установлено, что 20 февраля 2023 года Юрий А., нарушил требования о пожарной безопасности. Это привело к возгоранию горючих материалов от электрического обогревателя в торговом центре в Лобне.

В результате пожара мужчину и женщину доставили в больницу, позже они скончались. Обвиняемый проведет в колонии-поселения два года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее из-за пожара в гостинице в Лобне пострадали пять человек, двое из которых погибли. Сотрудники МЧС спасли шесть человек , в том числе ребенка.

Уголовное дело Пожары Суд Лобня

Новости по теме