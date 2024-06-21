Врио министра транспорта Самарской области заподозрили в превышении полномочий

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«Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин», - написал он.

По словам Хинштейна, борьба с самарской коррупцией выходит на новый уровень. Против Пивкина возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе проводится плановая работа «по наведению порядка».

«Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам», - подчеркнул он.

Федорищев добавил, что работу в этом направлении продолжат. Он занял пост врио губернатора региона совсем недавно. Его предшественник Дмитрий Азаров объявил об отставке в конце мая.