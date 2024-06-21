21 июня 2024, 14:21

Врио министра транспорта Самарской области заподозрили в превышении полномочий

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Силовики задержали временно исполняющего обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан один из самых одиозных региональных чиновников, врио министра транспорта и автодорог Иван Пивкин», - написал он.

По словам Хинштейна, борьба с самарской коррупцией выходит на новый уровень. Против Пивкина возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе проводится плановая работа «по наведению порядка».

«Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам», - подчеркнул он.

Федорищев добавил, что работу в этом направлении продолжат. Он занял пост врио губернатора региона совсем недавно. Его предшественник Дмитрий Азаров объявил об отставке в конце мая.

Уголовное дело Коррупция Депутаты Работа Чиновники Полиция
21 июня 2024, 14:56
Молодая мать заживо закопала новорожденного в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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В Хабаровском крае молодая мать решила избавиться от новорожденного ребенка и закопала его заживо. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Тело младенца нашли на улице в селе Пивань. Как рассказала бабушка убитого, матери новорожденного 21 год. С 14 лет девушка живет самостоятельной жизнью. Она часто пропадает и злоупотребляет спиртным и запрещенными средствами.

Два года назад девушка родила ребенка от женатого мужчины. Ее мать пыталась лишить дочь родительских прав, однако дело до конца не довела. Молодая женщина забеременела снова.

Недавно девушка вернулась домой к родителям, устроилась на работу в магазин. Роды, которые начались на даче, принимала мать хабаровчанки. Младенец появился на свет недоношенным.

Позже молодая мать в голосовых сообщениях рассказала, что ребенок был жив и плакал, когда его закапывали.

У девушки есть младшая сестра, которая учится в начальной школе и занимается балетом. Специалисты ищут опекунов для детей. Возбуждено уголовное дело, которое контролирует прокуратура края.

Уголовное дело Дети Школы
21 июня 2024, 09:12
Дело о взятках против петербургских генералов МВД начали рассматривать в Москве
РИА «Новости»
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Дело против генералов петербургского главка МВД Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова начали рассматривать в суде в Москве, сообщило РИА «Новости». Фигурантов обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере.

В ходе начавшихся слушаний Хамовнический суд Москвы продлил арест генералов до 5 ноября.

По данным «Коммерсанта» , фигурантам дела инкриминируют получение 11 взяток на общую сумму почти 65 миллионов рублей. Взяткодателями, по версии следствия, были петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова.

Организатором коррупционной схемы, как полагают в СК, являлся Умнов, который привлек к ней остальных участников, входивших в ведомственную комиссию по размещению в Петербурге и Ленобласти отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта, уточнила газета. Часть прибыли регистраторы направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

За шесть лет, в течение которых Умнов руководил ГУ МВД, этот фонд получил от регистраторов около 65 миллионов рублей. На эти средства, по информации следствия, покупали автомобили премиум-класса, оплачивали абонементы в фитнес-центры для руководителей главка, а также ремонтировали и оборудовали их кабинеты. Вину никто из фигурантов дела не признает, обратил внимание «Коммерсант».

Задержали и арестовали Умнова, Семенова и Абакумова в июле 2022 года. Сначала им вменили статью о превышении должностных полномочий, но во время расследования ее переквалифицировали на получение взятки в особо крупном размере.

Санкт-Петербург Суд МВД РФ Полиция
21 июня 2024, 08:55
Осужденный за взятку Никита Белых вышел на свободу
РИА «Новости»
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Восьмилетний срок заключения бывшего губернатора Кировской области Никиты Белыха истек, и он вышел на свободу. Адвокат Андрей Грохотов заявил журналистам, что его подзащитный чувствует себя нормально. Об этом сообщили «Известия».

«Никита Юрьевич был освобожден из СИЗО-1 города Кирова. Срок наказания, восемь лет, назначенный по приговору, истек. Он сейчас находится на свободе», - сказал защитник.

Белых, по информации Грохотова, чувствует себя нормально. Освободившись, он решил уделить больше времени детям и работе.

Пресненский районный суд в 2018 году приговорил Белых к восьми годам по делу о взяточничестве.

Срок заключения истекал 23 июня, но так как этот день пришелся на выходной, заключенного выпустили 21 июня. На следующей неделе он примет участие в судебном заседании по делу о злоупотреблении полномочиями.

Уголовное дело Коррупция Тюрьмы
21 июня 2024, 03:19
СК установил личности 131 боевика, напавшего на Ингушетию в 2004 году
РИА «Новости»
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Следственный комитет России установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Ингушетию 20 лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости».

Боевики напали на Ингушетию в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Они захватили здание ОВД в Карабулаке, место дислокации ОМОН при МВД Ингушетии, здание республиканского МВД в Назрани, Назрановский РОВД, Назрановский ГОВД, здание Назрановского пограничного отряда, воинскую часть в станице Троицкая Сунженского района, посты ДПС ГИБДД и дороги между городом Карабулак и селом Яндаре.

Группы боевиков дежурили автомобильных развязках, чтобы не пустить в республику федеральные силы. Под видом автоинспекторов они останавливали машины для проверки документов. Если им попадались военные или сотрудники правоохранительных органов - убивали их и забирали оружие. В результате нападения погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести.

По данным Следкома, в отряде Басаева было около 300 боевиков. Среди них - жители Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также иностранные наемники.

«Следователями установлена причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, 11 лиц объявлены в розыск», - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что продолжат устанавливать личности участников банды.

В марте этого года в Карабулаке участники незаконного вооруженного формирования устроили перестрелку с правоохранительными органами. Террористы, заблокировавшиеся в квартире жилого дома, оказали вооруженное сопротивление полицейским. Преступников ликвидировали. В республике ввели режим контртеррористической операции.

Ингушетия Военные Оружие Боевики Следственный комитет России

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