02 февраля 2024, 00:22

Врача военкомата осудили за взятки от призывников в Петербурге

Unsplash
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Фрунзенский районный суд Петербурга приговорил врача-терапевта к четырем годам условно за получение от призывников крупных взяток на общую сумму не менее 450 тысяч рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

Следствие установило, что врач работал терапевтом амбулаторного приема кабинета военного комиссариата в городской поликлинике № 19 на Пражской улице.

Его обвинили в том, что он «в составе сформированной устойчивой ОГ», в которую входили и другие сотрудники медучреждений, использовал свое служебное положение для получения взятки от представителей молодых людей, желающих «откосить» от армии.

Врач получил от представителей призывников не менее 450 тысяч рублей. Нелегальное освобождение от призыва стоило им от 140 до 160 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину признал. С ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года», - уточнила пресс-служба.

Ранее срок в колонии получила участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая (настоящая фамилия Тихомирова) за избиение незнакомой девушки на остановке.

Санкт-Петербург Суд Коррупция Врачи Приговоры
02 февраля 2024, 00:27
Соратницу Навального объявили в розыск
РИА «Новости»
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Участница «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК) Алексея Навального Анна Бирюкова** объявлена в розыск по уголовному делу. Ее карточка появилась в базе МВД России.

«Анна Бирюкова**, 20 апреля 1991 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - сказано в базе.

При этом правоохранители не уточнили, по какой статье разыскивается Бирюкова.

В понедельник, 20 января, Басманный суд Москвы заочно арестовал участников ФБК* Анну Бирюкову**, Киру Ярмыш**, Дмитрия Низовцева** и Марию Певчих**.

Бирюкову** обвинили в оправдании терроризма и осуществлении террористической деятельности, остальных - в фейках о Вооруженных силах России и призывах к организации деятельности экстремистского сообщества. Всем обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК - организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.

**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

Уголовное дело Суд Терроризм Коррупция Россия Иноагенты
01 февраля 2024, 19:21
Обвиняемого в атаках на объекты критической инфраструктуры хакера арестовали в Москве
РИА «Новости»
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Лефортовский районный суд продлил арест хакеру за DDos-атаки на объекты критической информационной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Фигуранта дела зовут Артем Хорошилов. Его обвинили по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ (часть 4 статьи 274. 1 УК РФ).

В четверг, 1 февраля, Лефортовский суд продлил арест Хорошилова на три месяца. В СИЗО хакер пробудет до 12 мая.

Как уточнили представители суда в комментарии РИА «Новости» , Хорошилова арестовали в декабре, затем меру пресечения продлили. Санкция по статье, которую инкриминируют хакеру, предусматривает тюремный срок до восьми лет.

Суд Хакеры Москва
01 февраля 2024, 19:11
Обвиняемого в расправе над подругой в 2015 году оправдали в Первоуральске
РИА «Новости»
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В Первоуральске состоялось судебное заседание, в ходе которого присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 30-летней подруги. По словам свидетелей, мужчина специально толкнул ее под машину на трассе. Женщина умерла на месте, однако присяжные решили, что преступления не было. Сестра погибшей поделилась с «360» подробностями резонансного дела.

«Сестра поехала с ним в Екатеринбург по делам, там он употребил наркотики. На этой почве между ними начался конфликт. Сестра переживала, как они доедут до дома. В итоге ссора продолжилась уже по дороге. В какой-то момент он остановил машину, ругались на улице. Это видели двое свидетелей, которые ехали с ними», - отметила женщина.

По словам собеседницы «360», сожитель сестры специально толкнул ее на дорогу, и в этот момент женщину сбил внедорожник Volvo. Потом по ней проехались еще несколько автомобилей. Мужчина спокойно сел в машину, принял еще раз наркотик и после этого ему стало плохо.

После гибели женщины провели множество экспертиз, но следов алкогольного или наркотического опьянения не обнаружили. Обвиняемый, по словам сестры погибшей, выдумал легенду, что подруга якобы сама выбежала на дорогу, так как ему стало плохо.

«Спустя пять лет жена одного из пассажиров, который ехал тогда с сестрой и ее сожителем из Екатеринбурга, рассказала моей приятельнице, как все произошло на самом деле. Я сразу же обратилась в Следственный комитет, после этого началось расследование. Дело возбудили по статье „Умышленное убийство“, его посадили в СИЗО, потом отправили под домашний арест. После этого свидетели поменяли показания», - отметила собеседница «360».

Изначально мужчине предъявили обвинение в убийстве, однако потом статью изменили на более мягкую. После кассационной жалобы дело в 2023 году направили в суд. Сам обвиняемый настоял на суде присяжных. В итоге они оправдали подсудимого. Родственники погибшей не ожидали такого решения, которое стало для них ударом.

Убийства Суд Екатеринбург Свердловская область
01 февраля 2024, 19:05
Проломившего голову подростку бойца джиу-джитсу заключили под стражу в Москве
РИА «Новости»
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Обвиняемого в нападении на одиннадцатиклассника 38-летнего бойца джиу-джитсу заключили под стражу по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Несмотря на то, что подозреваемый спортсмен попросил не арестовывать его, суд вынес иное решение. Расследование обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Сети появились кадры избиения. На них видно, что мужчина несколько раз ударил подростка, после того как заметил, что тот стучит по припаркованным на Домостроительной улице автомобилям. Школьника экстренно госпитализировали с ушибом мозга и переломом черепа.

Накануне избившая годовалого ребенка няня назвала причину своего поступка. По словам женщины, она пребывает в постоянном стрессе из-за ситуации в Донецке.

Драки Суд Москва

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