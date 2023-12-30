Впервые в России за госизмену осудили подростка

В ведомстве отметили, что юноша в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года фотографировал места дислокации войсковой части Минобороны России и отправлял снимки украинской стороне. Подросток начал совершать противоправные действия, когда ему еще не было 18 лет.

Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд присудил ему четыре года заключения под стражей в колонии общего режима. Такое наказание мягче, чем предусмотрено статьей. Пока приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее жителя Московской области задержали по подозрению в госизмене. Его обвинили в передаче секретных военных данных Украине. В операции по поимке вероятного шпиона приняли участие сотрудники УФСБ России по Чувашии и управление «К» четвертой службы ФСБ РФ.