30 декабря 2023, 22:10

Впервые в России за госизмену осудили подростка

РИА «Новости»
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Суд признал виновным 18-летнего жителя города Майкопа в Адыгее по статье о государственной измене. Информацию об этом опубликовали на сайте Верховного суда республики.

В ведомстве отметили, что юноша в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года фотографировал места дислокации войсковой части Минобороны России и отправлял снимки украинской стороне. Подросток начал совершать противоправные действия, когда ему еще не было 18 лет.

Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд присудил ему четыре года заключения под стражей в колонии общего режима. Такое наказание мягче, чем предусмотрено статьей. Пока приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее жителя Московской области задержали по подозрению в госизмене. Его обвинили в передаче секретных военных данных Украине. В операции по поимке вероятного шпиона приняли участие сотрудники УФСБ России по Чувашии и управление «К» четвертой службы ФСБ РФ.

Суд Россия
30 декабря 2023, 17:44
Пенсионера до смерти забили ножкой стула на юге Москвы
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В Донском районе Южного административного округа Москвы в квартире дома, расположенного на Загородном шоссе, обнаружили тело 68-летнего хозяина. В убийстве заподозрили 33-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пьяный молодой человек в жилище поссорился с пенсионером. Во время конфликта подозреваемый схватил ножку от стула и несколько раз ударил пожилого мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Его под контролем прокуратуры планируют привлечь к уголовной ответственности. Правоохранители продолжают устанавливать все причины и обстоятельства убийства.

В Северо-Западном административном округе Москвы также задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Предположительно, он зарезал собственную мать.

Убийства Москва 2023
30 декабря 2023, 13:09
Жителю Подмосковья предъявили обвинение в убийстве отца Легойды
Пресс-служба Следственного комитета
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Жителю Ленинского городского округа предъявили обвинение в убийстве 90-летнего отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

На допросе 25-летний обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что убил пенсионера 29 декабря, после чего похитил у пожилого мужчины 100 тысяч рублей. Злоумышленник оставил тело на обочине дороги.

Следователи и криминалисты провели осмотры и изъяли у подозреваемого образцы для сравнительного исследования.

«Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в ведомстве.

Тело Романа Легойды с резаными ранами нашли в районе СНТ «Мещерино-Чурилково» Ленинского городского округа. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления в кратчайшие сроки. СК поручил взять ход расследования на особый контроль.

Убийства Россия Следственный комитет России Ленинский округ
30 декабря 2023, 12:30
Прокуратура проконтролирует расследование дела об убийстве отца Легойды
Пресс-служба Следственного комитета
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Видновская городская прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела об убийстве 90-летнего отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по Московской области.

Прокуроры также оценят результаты расследования.

Тело Романа Легойды с резаными ранами нашли в районе СНТ «Мещерино-Чурилково» Ленинского городского округа накануне, 29 декабря. Правоохранители оперативно приступили к разыскным мероприятиям. СК России поручил взять ход расследования под особый контроль. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался 25-летний мужчина. Во время допроса он признал вину и рассказал, что попросил Легойду-старшего подвезти его до магазина, а затем остановил на полдороге и стал, угрожая ножом, требовать денег. Однако Роман Легойда не спешил сдаваться и попытался вырвать у злоумышленника нож. Началась борьба, во время которой Легойду убили.

По предварительным данным, подозреваемый похитил у жертвы 100 тысяч рублей.

Убийства Прокуратура РФ
30 декабря 2023, 10:29
Мужчину задержали по подозрению в убийстве матери на северо-западе Москвы
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В Северо-Западном административном округе Москвы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Предположительно, он зарезал собственную мать, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в пятницу вечером в квартире одного из жилых домов, расположенных на улице Барышиха, пьяный 37-летний мужчина поссорился со своей 59-летней мамой. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину ножом. От полученных ранений пострадавшая умерла на месте.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что в ближайшее время суд арестует подозреваемого.

Накануне в Россию из Турции экстрадировали жителя Москвы, которого обвинили в убийстве супруги и незаконном обороте наркотиков. Мужчина предстанет перед судом в ближайшее время. В декабре 2022 года мужчина несколько раз ударил свою жену в квартире на Затонной улице. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело нашел отец, который решил проведать дочь.

Задержания Убийства Москва 2023

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