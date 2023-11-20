Возможных виновников массового отравления наркотиками в Астрахани задержали

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно, причастные к происшествию», - подчеркнула она.

Волк уточнила, что речь идет о гражданах Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Их задержали на территории Ставрополья и доставили в Астрахань.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Для этого уже назначили необходимые экспертизы, в том числе генетическую.

«Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ», - добавила Волк.

Правоохранители, обратила она внимание, предпримут все меры, чтобы полностью изъять наркотики из незаконного оборота.

По данным регионального Минздрава, с отравлением наркотиками госпитализировали почти 20 человек.