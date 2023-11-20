20 ноября 2023, 20:53

Возможных виновников массового отравления наркотиками в Астрахани задержали

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Ставропольском крае задержали трех иностранцев, которые могут иметь отношение к массовому отравлению наркотиками в Астрахани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно, причастные к происшествию», - подчеркнула она.

Волк уточнила, что речь идет о гражданах Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Их задержали на территории Ставрополья и доставили в Астрахань.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Для этого уже назначили необходимые экспертизы, в том числе генетическую.

«Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ», - добавила Волк.

Правоохранители, обратила она внимание, предпримут все меры, чтобы полностью изъять наркотики из незаконного оборота.

По данным регионального Минздрава, с отравлением наркотиками госпитализировали почти 20 человек.

Наркотики МВД РФ
20 ноября 2023, 20:44
Почти 20 человек попали в больницу из-за отравления наркотиками в Астрахани
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Случай массового отравления наркотиками зафиксировали в Астрахани. Об этом сообщил Минздрав Астраханской области в своем Telegram-канале.

«В период с 17 по 21 ноября в ГКБ № 3 имени С. М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами», - указали в ведомстве.

После лечения большинству пациентов стало лучше, двоих уже выписали в удовлетворительном состоянии. Еще 17 человек по-прежнему остаются в больнице.

Состояние шести из них оценили как тяжелое, отметили в региональном Минздраве. Еще 11 пациентов находятся в общей палате в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.

Наркотики Преступления Медицина
20 ноября 2023, 19:23
Работу рынка в Челябинской области приостановили после жалоб жителей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители приостановили работу мелкооптового рынка в поселке Кременкуль в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в своем Telegram-канале.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера полиция в координации со всеми силовыми ведомствами региона начала на рынке проверку. Правоохранители установят, соблюдалось ли на торговой точки законодательство в сфере финансово-хозяйственной деятельности.

На территорию рынка прибыли сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных структур. Въезд на торговые площадки ограничили.

«На подъездных путях дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских», - указали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Рынок в Кременкуле привлек внимание правоохранителей после жалоб местных жителей. По словам людей, при строительстве торговой точки вырубили восемь гектаров деревьев, а территория рынка прилегает к жилым домам. Местные также пожаловались на наплыв грузовиков. После обращений жителей председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Челябинская область МВД РФ Торговля Полиция
20 ноября 2023, 18:54
Два скелета обнаружили во время земельных работ в Москве
Читайте нас в: Google Новости
Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила об обнаружении скелетированных останков человека в 1-м Сетуньском проезде. Также рабочие нашли еще один скелет во время земельных работ вблизи Большой Черкизовской улицы. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный главк Следственного комитета.

По данным прокуратуры Москвы , останки нашли рабочие, которые демонтировали подземные коммуникации частного дома в 1-м Сетуньском проезде.

«По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в ведомстве.

В свою очередь СК начал проверку и назначил необходимые экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.

Предварительные версии о том, как в земле оказались тела, в правоохранительных органах пока не озвучивали. Также неизвестно, как долго они там находились.

Ранее еще один скелет в истлевшей одежде обнаружил мальчик Серпухове недалеко от школы. Предварительно, погибший мужчина родился в 1974 году, сообщили следователи.

Преступления Москва 2023
20 ноября 2023, 17:49
Россиянка осталась без жилья и денег после разговора с аферистами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительнице Белгорода позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности МФЦ. После разговора с ним женщина лишилась квартиры и всех своих накоплений, сообщил сайт kp.ru.

Собеседник смог убедить 57-летнюю пенсионерку продать квартиру. С ней также связывался якобы сотрудник правоохранительных органов.

После этого жительница Белгорода перевела все вырученные от продажи деньги и накопления аферистам. Общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас личности злоумышленников устанавливают.

Ранее жертвой мошенников стала бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина. Пенсионерка потеряла 800 тысяч рублей после того, как поверила «работнику Центробанка». Он убедил женщину в том, что ее сбережения со счетов пытаются похитить преступники.

Мошенничество

Новости по теме