Возможных участников банды убийц в Белгородской области арестовали

По предварительным данным, мужчины состояли в организованной преступной группировке, занимавшейся похищением людей с целью вымогательства. По версии следствия, они убили несколько человек в период с 1997 по 2018 год.

«Избрана мера в виде заключения под стражу на срок один месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года», - указали в пресс-службе.

Ранее банду вымогателей и похитителей судили в Екатеринбурге. ОПГ состояла из пяти человек в возрасте от 22 до 28 лет. Преступники похищали людей. Злоумышленников задержали с поличным еще в ноябре 2022 года. Подсудимые отрицали свою вину и принадлежность к банде. Тем не менее суд приговорил их к срокам от 7,5 года до 11 лет колонии строгого режима и штрафам до 200 тысяч рублей.