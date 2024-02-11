11 февраля 2024, 17:57

Возможных похитителей девушек в Петербурге задержали

РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух мужчин, обвиняемых в похищении двух девушек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленники избили девушек, силой посадили их в такси и отвезли в Колпино. Одного из братьев подозревают в изнасиловании похищенной женщины, с которой он раньше состоял в отношениях.

«У дома 40 по Загородной улице в Колпине злоумышленник затащил потерпевшую на чердак дома, где избил ее, похитил мобильный телефон и, под угрозой ножа, изнасиловал», - указали в пресс-службе.

Потерпевшая смогла вызвать полицию. Обвиняемых мужчин задержали. В совершении преступления подозревают двух жителей Воронежской области.

Ранее в Братске двое мужчин избили женщину в лифте. Злоумышленники напали на нее с битами, пострадавшая получила травму головы и ушибы.

Санкт-Петербург Преступления Изнасилования Полиция
11 февраля 2024, 18:36
Подозреваемых в поджоге покрышек, в результате которого погиб мужчина, задержали
Unsplash
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Полиция задержала двух мужчин по подозрению в поджоге автомобильных покрышек у квартиры на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального МВД. Из-за пожара погиб местный житель.

ЧП случилось 10 февраля в коммунальной четырехкомнатной квартире на третьем этаже. Жилье полностью выгорело, в квартире обнаружили тело 39-летнего мужчины. Пострадали две женщины и трое мужчин. У двери сгоревшей коммуналки нашли фрагменты автомобильных покрышек. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее пожар вспыхнул на улице Евдокима Огнева в Санкт-Петербурге. Спасатели во время тушения квартиры нашли тело мужчины.

Одному мужчине 37 лет, второму 41 год. Одного из подозреваемых уже судили ранее. Они заявили, что им предложили поджечь покрышки за вознаграждение в 60 тысяч рублей.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Поджоги Пожары Полиция
11 февраля 2024, 17:16
Мужчина едва не зарубил топором знакомого на юго-западе Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство приятеля. В пресс-службе столичного главка Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела.

По данным ведомства, 9 февраля этого года мужчина в квартире дома на Литовском бульваре повздорил со своим знакомым. Во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил последнего топором по голове и спине.

Потерпевшему удалось сбежать на улицу и попросить помощи у прохожих. Мужчину увезли в больницу, где медики вовремя смогли ему помочь.

Задержанного сейчас допрашивают следователи, вскоре ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

В Москве также арестовали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 14 лет назад уроженец Таджикистана в квартире дома на Открытом шоссе ударил ножом двух незнакомцев. От полученных ран один умер на месте, а второго спасли медики.

Драки Убийства Поножовщины Москва
11 февраля 2024, 00:03
Студента будут судить после беременности школьницы в Санкт-Петербурге
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Студента в Санкт-Петербурге обвинили в растлении несовершеннолетней, которая впоследствии забеременела от него. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По его данным, молодая девушка обратилась в больницу, и ее ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Следователи выяснили, что вероятным отцом ребенка является студент четвертого курса Политехнического колледжа городского хозяйства.

«Студент в период с августа 2022 года по январь 2024 года вступал в половые отношения со школьницей, с которой он познакомился в августе 2021 в общей компании», - рассказали в издании.

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области 14-летняя девочка забеременела от 13-летнего мальчика. Девочка попала в больницу с угрозой преждевременных родов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Беременность Студенты
10 февраля 2024, 21:48
Муж избил жену до смерти после ее признания в измене в Башкирии
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Суд в Башкирии вынес обвинительный приговор жителю села Иглино, который в конце декабря 2023 года забил до смерти свою супругу. Информацию разместили в Telegram-канале регионального СК РФ.

ЧП произошло 26 декабря 2023 года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения призналась нетрезвому мужу в измене. Это сообщение вызвало у него приступ ярости, и он жестоко избил супругу. Мужчина наносил удары по голове и другим частям тела. Женщина получила тяжелые травмы.

Почуяв неладное, мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшую и констатировали смерть. Причиной стала тупая травма живота.

Мужчина дал признательные показания. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Виновного приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения в колонии строгого режима.

В декабре в Стерлитамаке разыгралась еще одна похожая драма.

Женщина погибла , предположительно, от рук бывшего мужа, который ворвался к ней в дом.

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