Возможных похитителей девушек в Петербурге задержали

Злоумышленники избили девушек, силой посадили их в такси и отвезли в Колпино. Одного из братьев подозревают в изнасиловании похищенной женщины, с которой он раньше состоял в отношениях.

«У дома 40 по Загородной улице в Колпине злоумышленник затащил потерпевшую на чердак дома, где избил ее, похитил мобильный телефон и, под угрозой ножа, изнасиловал», - указали в пресс-службе.

Потерпевшая смогла вызвать полицию. Обвиняемых мужчин задержали. В совершении преступления подозревают двух жителей Воронежской области.

Ранее в Братске двое мужчин избили женщину в лифте. Злоумышленники напали на нее с битами, пострадавшая получила травму головы и ушибы.