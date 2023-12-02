Воспитательница детсада в Одинцове изранила карандашом шестилетнего мальчика
В Сети появилась публикация о том, что воспитатель детского сада в Одинцове до крови истыкала карандашом мальчика. Одинцовская городская прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
«По имеющейся информации воспитатель дошкольного образовательного учреждения, расположенного в городе Одинцове, нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения», - передали в прокуратуре.
Делом также заинтересовались в Следкоме. В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что по результатам проверки примут решение.
Telegram-канал Mash опубликовал фото пострадавшего ребенка. Родители заметили на теле мальчика раны и спросили, откуда они. Тогда сын признался, что няня в саду истыкала его карандашом, потом обработала раны йодом и попросила никому не говорить о произошедшем. До этого с воспитанника снимали футболку и вытирали ей пролитый суп.
Ранее воспитательница в Серове вывихнула руку трехлетней девочке. Работнице дошкольного учреждения объявили выговор и пообещали наказать.