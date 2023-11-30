Восьмилетнюю школьницу похитили в Калужской области и требуют выкуп

Таможенные органы аэропорта Домодедово пресекли попытку контрабанды драгоценностей Cartier на сумму в 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщила таможенная служба аэропорта.

Ценные украшения обнаружили при досмотре 40-летнего россиянина, который прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов и проходил через зеленый коридор, который предназначен для пассажиров, не имеющих товаров для декларации.

Гражданина остановили для досмотра. В его ручной клади таможенники нашли два кольца и наручные часы известного французского бренда Cartier, а также чеки и сертификаты на эти ювелирные изделия.

Таможня провела экспертизу, которая установила, что изделия изготовлены из золота 750 пробы и украшены вставками из бриллиантов и корундов. За незадекларированные украшения мужчина не уплатил таможенные платежи на общую сумму около 1,3 миллиона рублей.

Теперь перед правоохранительными органами встал вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного гражданина. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф до миллиона рублей.

Также в Домодедово в багаже пассажирки нашли свыше 112 тысяч фунтов стерлингов. Она летела в Азербайджан и пыталась скрыть провозимую с собой сумму.