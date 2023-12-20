Восьмиклассник в Иркутской области ударил соперника ножом в грудь

Стычка восьмиклассников произошла утром 18 декабря в деревне Рубахина. Перед первым уроком 14-летний подросток решил расквитаться с одноклассником - они долгое время конфликтовали. Он достал нож и ударил оппонента в грудь.

Парня увезли в районную больницу с проникающим ранением грудной клетки. Нападавшего задержали и выяснили, что его уже поставили на учет в полицию из-за порчи чужого имущества. Мать школьника попадала в поле зрения правоохранителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Она воспитывала сына одна.

В Екатеринбурге 16-летнего подростка заподозрили в убийстве девушки и ее матери. Их тела нашли в собственной квартире.