03 июля 2024, 16:03

Восьмиклассник стал фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян

РИА «Новости»
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В деле о подготовке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян появились три новых фигуранта, среди них — ученик восьмого класса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Студента колледжа связи, монтажника и восьмиклассника, по данным канала, задержали еще 7 мая по делу о хулиганстве. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Авторы публикации со ссылкой на Следственный комитет добавили, что задержанные могут быть причастны к деятельности неонацистской группировки «Параграф-88», которую обвиняли в подготовке покушения на журналисток.

ФСБ сообщила о предотвращении подготовки покушений на Собчак и Симоньян в июле прошлого года. Членов группировки, которая собиралась совершить преступления, задержали. Следствие не исключало, что банду курировали украинские спецслужбы.

В деле о подготовке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян появились три новых фигуранта, среди них - ученик восьмого класса. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ксения Собчак
03 июля 2024, 14:25
Фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля объявили в розыск в России
РИА «Новости»
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Французского бизнесмена Филиппа Дельпаля объявили в розыск в России. Его карточка появилась в базе данных МВД. Предприниматель получил 3,5 года условно по делу о хищении денег из банка «Восточный».

Из базы данных ведомства следует, что Дельпаля разыскивают по уголовной статье без конкретного указания.

Филиппа Дельпаля и основателя Baring Vostok Майкла Калви задержали в 2019 году.

По версии следствия , оба бизнесмена вместе с неустановленными лицами убедили акционеров банка «Восточный» обменять долг «Первого коллекторского бюро» на 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По мнению криминалистов, ценные бумаги стоили 600 тысяч рублей и не покрывали сумму долга в три миллиарда.

Калви и его адвокаты приводили данные независимого аудита, который оценил стоимость акций в сумму, которая значительно превышала долг. Предприниматель заявлял, что причиной уголовного преследования стал его конфликт с бизнесменом Артемом Аветисяном , который поставил цель получить контроль над банком «Восточный».

В 2021 году суд приговорил Калви к 5,5 годам условно , Дельпаль также получил условный срок в 4,5 года. В начале 2022 года судья отменил меру пресечения для бизнесменов и они тут же уехали из России.

Хищения Уголовное дело Банки Суд Россия Деньги Майкл Калви
03 июля 2024, 13:33
Московские таможенники изъяли почти тонну прекурсоров для производства мефедрона
РИА «Новости»
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Сотрудники таможенной службы в Москве изъяли 950 кг прекурсоров из незаконного оборота, которые используются для производства наркотика мефедрон. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

В ведомстве отметили, что из этой партии можно приготовить порядка 800 килограммов наркотика на 2,4 миллиарда рублей на черном рынке.

«Попытку ввоза нелегального товара в Московский регион из стран Центральной Азии пресекли пограничники и таможенники в результате совместной работы», - отметили в ФТС.

Следователи завели уголовное дело по статье «Контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее на вокзале в Москве поймали наркокурьера с примотанным к телу свертком мефедрона общим весом более килограмма.

Наркотики
03 июля 2024, 13:14
Инспектора отдела челябинского Ростехнадзора задержали за взятку на 1,7 млн рублей
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Главного госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора задержали сотрудники регионального УФСБ. По данным ведомства, начиная с 2015 года мужчина получал взятки от бизнесмена за принуждение представителя застройщика к заключению с ним договоров на работы по оценке энергоэффективности объектов строительства.

В общей сложности с 2015 по 2024 годы задержанный получил от гендиректора неназванной коммерческой структуры более 1,7 миллиона рублей.

На основании материалов регионального УФСБ против госинспектора возбудили дело о получении взяток за незаконные действия и в особо крупном размере.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы», - подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере стократной суммы взятки.

Челябинская область Коррупция ФСБ
03 июля 2024, 10:12
Иноагент Винатье признал вину по делу о сборе сведений о военной деятельности России
РИА «Новости»
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Признанный иноагентом француз Лоран Винатье* признал вину по делу о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, Винатье* несколько лет игнорировал обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Кроме того, он собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России.

«В этих целях обвиняемый посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», - подчеркнули в пресс-службе.

Преступную деятельность Винатье* пресекли следователи столичного СК совместно с ФСБ. Также француза внесли в реестр иноагентов.

По уголовному делу иностранца допросили семь свидетелей. Аудиозаписи их встреч с Винатье* направят на лингвистическую судебную экспертизу. На допросе мужчина полностью признал вину, отметили в Следственном комитете.

РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ уточнило, что у француза было много контактов с политологами, военными экспертами, социологами, экономистами и госслужащими.

Общаясь с ними, Винатье* занимался сбором сведений военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России, пояснили в ведомстве.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон потребовал «как можно быстрее» освободить арестованного в России Винатье*. Все обвинения в адрес мужчины политик отверг, назвав их «элементом пропаганды».

* признан иноагентом в России.

ФСБ СК РФ Франция

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