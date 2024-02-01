01 февраля 2024, 09:52

Восемь лет колонии запросили для бывшего замминистра просвещения Раковой

РИА «Новости»
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На заседании в Никулинском суде Москвы во время прения сторон прокурор запросил восемь лет тюрьмы для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Для экс-ректора «Шанинки» Сергея Зуева — 6,5 года колонии, сообщил РИА «Новости» его адвокат Дмитрий Кравченко.

«Прокурор запросил восемь лет колонии общего режима для Раковой, Зуеву просил назначить 6,5 года лишения свободы», - подчеркнул правозащитник.

Также сторона обвинения просила назначить три года колонии юрисконсульту «Шанинки» Кристине Крючковой и мужу Марины Раковой - Артуру Стеценко. Проректору РАНХиГС Ивану Федотову прокурор запросил 5,5 года тюрьмы. Также по делу проходят управляющий директор ПАО «Сбербанк» Евгений Зак и управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Максим Инкин. Последним прокурор запросил по 3,5 года колонии.

В агентстве уточнили, что прения продолжатся во вторник, 6 февраля. Тогда выступит сторона защиты.

Фигурантов дела обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, используя при этом служебное положение. Речь идет о хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования. Деньги выделялись на федеральный проект «Учитель будущего». Также фигурантов обвиняют в махинациях с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС.

На заседании в Никулинском суде Москвы во время прения сторон прокурор запросил восемь лет тюрьмы для бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Для экс-ректора «Шанинки» Сергея Зуева - 6,5 года колонии, сообщил РИА «Новости» его адвокат Дмитрий Кравченко.

Суд Адвокаты Тюрьмы Москва
01 февраля 2024, 08:21
Силовики предотвратили теракт в центральном тепловом пункте на Камчатке
РИА «Новости»
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В Камчатском крае задержали мужчину за подготовку теракта на объекте инфраструктуры. У него изъяли тротиловые шашки, горючее и книгу о создании взрывчатки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Жителя Петропавловска-Камчатского заподозрили в подготовке теракта в центральном тепловом пункте собственного города. Во время обыска из его гаража изъяли пиротехнику, тротиловые шашки, поражающие элементы, емкости с горючим, провода и книгу с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств. Последнюю признали в России экстремистским материалом.

Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовные дела по статьям 205 УК России «Приготовление к совершению террористического акта», 223.1 УК России «Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств» и 222.1 УК России «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ». Мужчину поместили под стражу.

На Сахалине задержали иностранца. Он опубликовал в соцсетях пост с оправданием терроризма.

Терроризм ФСБ Камчатка
01 февраля 2024, 03:35
Российский пенсионер убил и расчленил сына
РИА «Новости»
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Пенсионер из Выборга признался в убийстве и расчленении своего взрослого сына. Об этом сообщило следственное управление СКР по Ленинградской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в ночь на 17 октября 2023 года 63-летний житель Выборга поссорился со своим 36-летним сыном. В ходе конфликта пенсионер нанес сыну множественные удары ножом, от которых тот скончался. После этого мужчина с помощью ножа и топора расчленил тело, переложил части в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку Перовка.

«Следователями проведен значительный комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, по результатам которых обвиняемый дал признательные показания в убийстве сына», - сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело об убийстве передали в суд.

В конце декабря двое иностранцев убили и расчленили жительницы Набережных Челнов. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, когда выносили тело женщины убийцы из квартиры в мешках для мусора.

Уголовное дело Убийства Суд Ленинградская область Пенсионеры Полиция Следственный комитет России
01 февраля 2024, 01:41
Бойца Мутаева расстреляли у его дома в Махачкале
РИА «Новости»
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В Дагестане неизвестный убил бойца и промоушена FightNights Магомедрасула Мутаева, воспитанника отца Хабиба Нурмагомедова. В 20-летнего спортсмена выпустили восемь пуль, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, убийца ждал Мутаева у его подъезда, когда тот возвращался с тренировки. Одна из пуль попала бойцу в голову. От полученных ранений спортсмен скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы. По данным Mash, в убийстве подозревают соседа Мутаева.

Это уже не первое покушение на Магомедрасула Мутаева. Летом в спортсмена уже стреляли, но не попали. После этого Мутаев сам достал пистолет и открыл огонь, а нападавший сбежал.

В декабре прошлого года чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев получил 15 лет тюрьмы за убийство сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году. Сам спортсмен скрылся заграницей, так что приговор вынесли заочно. Конфликт произошел возле караоке-ресторана. Махиев в состоянии алкогольного опьянения поругался с росгвардейцем. Началась перестрелка, в результате которой спортсмен попал в больницу, а сотрудник Росгвардии погиб.

Спортсмены Дагестан Убийства Росгвардия
31 января 2024, 23:52
«Резал ножом и выбил зуб жене». Ответственность за шрамы на теле челябинской школьницы возложили на отца
РИА «Новости»
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Арестованная по уголовному делу об истязании падчерицы в Челябинске женщина сорвалась на девочке из-за очередного загула мужа. Об этом «360» заявила мать обвиняемой. Она подчеркнула, что именно супруг довел женщину до такого состояния.

Собеседница пояснила, что до встречи с мужем ее дочь жила в Казани, но влюбилась и уехала с ним в Челябинск. Она подчеркнула, что падчерицу приняла как родную дочь. Пока девочка росла она делала для нее все в отличие от отца, который уходил в загулы и пьянствовал.

«Муж ее споил, а теперь она осталась крайней. Видимо, сорвала злобу на девочке в очередной его загул. Но это и неудивительно, если знать, в каком кошмаре она жила. Муж ее резал ножом, выбил зуб. Я ей говорила, чтобы она его бросала, но она не могла. Не хотела оставлять девочку», - пояснила мать женщины.

Она добавила, что муж дочери превратил квартиру в настоящий притон. Оставлять ребенка в таких условиях женщина на могла, но прав на девочку у нее никаких не было, а со временем она и сама начала пить.

«Я им постоянно говорила, что ваши пьянки ребенок видит. Я уже предлагала, отдайте нам ее. Автобус в школу ходит. Мы бы ее подняли и поставили на ноги. Но кто нам ее отдаст?» - отметила собеседница.

По ее словам, сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре, откуда ее заберет тетя - сестра мужа. Но до этого она никогда особо не общалась с ребенком, а сейчас настраивает девочку против мачехи.

Собеседница подчеркнула, что дочь постоянно жаловалась участковому, но никакой реакции не было. Все попытки оформить опеку над девочкой разбивались об стену непонимания в социальных службах, которые говорили, что отец девочку не бьет, а значит проблем никаких нет. Вот только мужчина неделями не появлялся дома и не приносил денег. Все держалось на плечах женщины, которая беспокоилась о падчерице.

По данным издания 74.Ru , полицию в квартиру семьи вызвали соседи, которые услышали крики ссоры девочки и мачехи. Инспектору по делам несовершеннолетних школьница заявила о побоях и показала шрамы на теле.

В областном Министерстве социальной защиты заявили, что раньше жалоб на семью не поступало.

Полиция по итогам проверки завела уголовное дело об истязании несовершеннолетней. Обвинение предъявили мачехе девочки и суд отправил ее в СИЗО до 28 марта. Представитель прокуратуры объяснил, что женщина может надавить на падчерицу, которая боится с ней жить.

Уголовное дело Дети Семья Женщины Челябинск Полиция

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