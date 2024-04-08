Вор в законе Тбилисский поплатился заочным арестом за свой статус

Вора в законе также обвинили в уклонении от административного надзора после выхода на свободу из тюремного заключения.

Суд избрал вору в законе арест на два месяца с момента его задержания в России или после передачи правоохранительным органам. Сейчас Измайлов находится в международном розыске.

По данным «Коммерсанта» , изначально криминального авторитета звали Теймураз Фароян. В 2015 году его осудили на три года колонии строгого режима по делу о хранении героина. Выйдя на свободу, вор в законе сменил имя и фамилию на Якова Измайлова.

По версии следствия, свое положение в преступной верхушке он занял еще в 1992 году и держал под контролем группировки Татарстана, Москвы и Московской области.

В середине марта Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил условно-досрочное освобождение Захария Калашова, известного под именем Шакро Молодой. В колонию вор в законе попал в 2018 году по делу о вымогательстве.