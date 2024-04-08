08 апреля 2024, 20:01

Вор в законе Тбилисский поплатился заочным арестом за свой статус

РИА «Новости»
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Решение о заочном аресте криминального авторитета Якова Измайлова (Тэко Тбилисского) вынес Тверской суд Москвы по уголовному делу, заведенному за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Вора в законе также обвинили в уклонении от административного надзора после выхода на свободу из тюремного заключения.

Суд избрал вору в законе арест на два месяца с момента его задержания в России или после передачи правоохранительным органам. Сейчас Измайлов находится в международном розыске.

По данным «Коммерсанта» , изначально криминального авторитета звали Теймураз Фароян. В 2015 году его осудили на три года колонии строгого режима по делу о хранении героина. Выйдя на свободу, вор в законе сменил имя и фамилию на Якова Измайлова.

По версии следствия, свое положение в преступной верхушке он занял еще в 1992 году и держал под контролем группировки Татарстана, Москвы и Московской области.

В середине марта Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил условно-досрочное освобождение Захария Калашова, известного под именем Шакро Молодой. В колонию вор в законе попал в 2018 году по делу о вымогательстве.

Суд Аресты
08 апреля 2024, 19:44
Нацистскую литературу нашли в ростовском музее казачества
РИА «Новости»
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В музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками», который находится в Шолоховском районе Ростовской области, прошли обыски. Силовики изъяли портреты нацистских пособников и сомнительную литературу, сообщило РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что проверку музея решили провести после обращения жителей. Среди них были и участники спецоперации.

Люди допустили, что учреждение культуры имеет отношение к реабилитации нацизма. Например, их возмутило нахождение на территории комплекса памятника атаману Петру Краснову. Известно, что в годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с фашистами.

«На территории комплекса прошли обыски», - отметил собеседник агентства.

По его словам, из музея изъяли портреты нацистских пособников и подозрительную литературу. Ее отправят на экспертизу.

Источник добавил, что литература посвящена Краснову. А на изображениях были Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц.

Музеи Памятники Войны Литература Великая Отечественная война
08 апреля 2024, 16:28
Появилось новое видео с места нападения на полицейских в Подмосковье
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В городском округе Щелково неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов. В распоряжении «360» появилось новое видео с места ЧП.

На кадрах видно, что в лесополосе работают сотрудники экстренных служб.

Нападение произошло 7 апреля на проселочной дороге в поселке Фряново. Прохожий увидел двух правоохранителей без сознания, один из них позднее скончался от огнестрельных ранений. По информации источника «360», пули попали в тело и руку погибшему силовику. Всего неизвестный выстрелил не менее пяти раз.

Позднее стало известно, что неизвестные напали на четверых полицейских. Следственный комитет завел по этому факту уголовное дело , глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под свой личный контроль.

Официальный представитель МВД России Ирина уточняла, что полицейские в момент стрельбы пытались задержать наркосбытчика. В настоящее время идет розыск подозреваемых.

Стрельба Видео Щелково Следственный комитет России
08 апреля 2024, 13:20
Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге посвященного участникам локальных конфликтов мемориала в Новой Москве. Об этом ТАСС рассказал глава пресс-службы главка МВД по Москве Владимир Васенин.

«Полиция установила и задержала подозреваемого в ходе оперативно-разыскных мероприятий, им оказался 49-летний местный житель», - отметил он.

Против фигуранта завели дело по статье «Повреждение или уничтожение воинских захоронений, памятников или мемориальных сооружений». Максимальная санкция - до трех лет лишения свободы.

ЧП произошло вечером 5 апреля в поселении Десеновское. К закладному камню после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» приносили игрушки и цветы, которые также оказались уничтожены. Местные власти заявляли об оперативном восстановлении мемориала после поджога.

Поджоги Памятники Полиция Москва
08 апреля 2024, 04:26
Подозреваемого в убийстве подмосковного полицейского задержали в Твери
Pixabay
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Вероятного подозреваемого в расстреле подмосковных полицейских задержали в Твери. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Задержания Убийства Полиция

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