Вор спрятался в холодильник, чтобы ограбить магазин электроники в Москве

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По информации канала, 25-летний мужчина оказался в магазине и залез в один из витринных экземпляров холодильников. В нем злоумышленник дождался конца рабочего дня. В половине первого ночи, когда магазин был пуст, мужчина похитил из кассы около восьми тысяч рублей.

Однако после этого он вышел из магазина и начал ходить по территории торгового центра. Там через 40 минут его и обнаружила охрана.

Ранее полиция задержала подозреваемого в ограблении микрокредитной организации на юго-востоке Москвы. Мужчина, угрожая пистолетом, потребовал у сотрудниц компании деньги. Из кассы ему отдали примерно 19 тысяч рублей.

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