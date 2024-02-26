Вор-рецидивист в Сургуте по пути в суд сбежал от двух конвоиров

Мужчину остановили в Сургуте ночью 26 февраля за мелкое хулиганство. Правоохранители заподозрили, что он принимал наркотики, но задержанный отказался пройти медосвидетельствование. На него составили два административных протокола.

В суд подозреваемого повезли на служебной машине под присмотром двух конвоиров. Когда доехали, мужчина заметил, что окно автозака забыли закрыть. Он вылез через него и скрылся. Полиция начала его разыскивать.

На счету 31-летнего беглеца несколько судимостей. Он отбывал наказание за кражу, грабеж, разбой, угон и умышленное уничтожение имущества.

В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков мужчина угнал машину таможенника. Он бросил авто в Восточном Дегунино , а сам спрятался на помойке.