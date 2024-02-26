26 февраля 2024, 10:57

Вор-рецидивист в Сургуте по пути в суд сбежал от двух конвоиров

РИА «Новости»
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В Ханты-Мансийском автономном округе начали розыск неоднократно судимого мужчины. Его задержали по подозрению в употреблении наркотиков, но рецидивист сбежал от конвоиров через окно служебной машины, сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчину остановили в Сургуте ночью 26 февраля за мелкое хулиганство. Правоохранители заподозрили, что он принимал наркотики, но задержанный отказался пройти медосвидетельствование. На него составили два административных протокола.

В суд подозреваемого повезли на служебной машине под присмотром двух конвоиров. Когда доехали, мужчина заметил, что окно автозака забыли закрыть. Он вылез через него и скрылся. Полиция начала его разыскивать.

На счету 31-летнего беглеца несколько судимостей. Он отбывал наказание за кражу, грабеж, разбой, угон и умышленное уничтожение имущества.

В Москве подозреваемый в контрабанде наркотиков мужчина угнал машину таможенника. Он бросил авто в Восточном Дегунино , а сам спрятался на помойке.

ХМАО Полиция
26 февраля 2024, 12:04
Канал снабжения сирийской группировки накрыли в 22 регионах России
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В России задержали 49 пособников международной террористической группировки «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Они собирали деньги и пропагандировали радикальные идеи, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемых настигли в квартирах и на улице, изъяли средства связи и другие улики. Операцию силовиков сняли на камеру. В общей сложности в 22 регионах России задержали 49 участников канала обеспечения группировки.

По версии следствия, они под руководством боевиков из Сирии собирали и перечисляли деньги на деятельность «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Некоторые подозреваемые через интернет распространяли среди верующих радикальную исламистскую идеологию и оправдывали терроризм.

Группировка причастна к теракту в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Ее спонсоров Мухаммадвали Худойназарова и Рафикжона Ахмедова приговорили к восьми годам тюрьмы.

* «Катиба Таухид валь-Джихад» - запрещенная в России международная террористическая организация.

Терроризм Сирия ФСБ Ислам
26 февраля 2024, 11:24
Пермяк месяц насиловал семилетнюю родственницу
РИА «Новости»
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Жителя Перми признали виновным в систематическом насилии над семилетней родственницей. Противоправные действия он совершал в течение месяца, сообщили в пресс-службе СК.

В ведомстве уточнили, что с января по февраль 2014 года 52-летний обвиняемый совершал противоправные действия по отношению к несовершеннолетней девочке в одной из квартир в Свердловском районе Перми. Спустя много лет, в 2023 году, девочка осознала, что подверглась насилию, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Состоялись многочисленные допросы свидетелей и комплексные психолого-психиатрические экспертизы. После проверки показаний обвиняемого и потерпевшей на полиграфе мужчине предъявили обвинение в пяти эпизодах насилия. Он получил 16 лет колонии строгого режима.

Москвич больше пяти лет насиловал дочь и снимал это на видео. Потерпевшая смогла рассказать о происходящем только спустя несколько лет своей знакомой.

Пермь Преступления СК РФ Изнасилования
26 февраля 2024, 10:56
Подростков-поджигателей квартирных дверей задержали в Коми
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В Республике Коми задержали семерых подростков, которые поджигали двери в квартиры за деньги. Об этом сообщили в МВД Медиа.

Сотрудники уголовного розыска задержали парней в Сыктывкаре. Их подозревают в поджогах квартирных дверей.

«Полицейские установили причастность к совершению противоправных деяний семерых несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет», - уточнили в ведомстве.

Двоих из этих подростков ранее уже привлекали к уголовной ответственности. В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания. Они рассказали, что через мессенджер один из них нашел «подработку». Для получения денег им нужно было выполнять задания от некоего куратора. При этом предоставлять ему видеоотчеты о проделанной работе.

Следователи возбудили уголовные дела по статье об умышленной порче чужого имущества.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале опубликовала кадры, на которых видно, как подростки выполняли свое дело. Судя по видео, юноши выливали горючий раствор на двери и поджигали их.

Уголовное дело Поджоги Деньги
26 февраля 2024, 10:09
Сотрудники ФСБ задержали в Туве более 50 членов преступной группировки
РИА «Новости»
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Более 50 участников преступной группировки, занимавшихся вымогательством и пропагандой запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*, задержали в Туве. Операцию провели сотрудники центрального аппарата ФСБ. О том, как развивались события, сообщило РИА «Новости».

Что известно о «Черной армии» из Тувы Первые аресты членов ОПГ провели еще летом 2022 года. Причем, по информации агентства, от местных правоохранителей операцию силовиков из Москвы держали в тайне, опасаясь утечки данных. Оперативники ФСБ и сотрудники СК прибыли в Кызыл в конце июня во время чемпионата России по вольной борьбе.

По данным следствия, главарь группировки и его подчиненные занимались вербовкой новых членов, в том числе, и среди участников спортивных секций. Преступники привлекали к своей деятельности даже подростков. В итоге в СИЗО «Лефортово» в Москве по постановлению суда отправили 35 человек, включая предполагаемого организатора Артыша Дажываа. В СК полагают, что летом 2021 года он возглавил сообщество «Кара Шериг» (в переводе с тувинского «Черная армия», - прим. ред.), причем сделал это с помощью гражданина Украины, вора в законе Руслана Гегечкори.

Все участники движения должны были придерживаться «зоновских понятий», собирать деньги и отправлять в колонии. Они действовали и на территории исправительных учреждений Тувы. Кроме того, члены группировки навязывали местным жителям и осужденным криминальную идеологию и ненависть к правоохранителям, вербовали новых людей, передавали в колонии наркотики для главарей и участников ячеек АУЕ*. А тех, кто пытался сопротивляться или отказывался платить, жестоко избивали.

Новые эпизоды и задержания В процессе работы с задержанными всплыли новые эпизоды, которые позволили провести еще одно крупное задержание, отметило агентство. На этот раз за решетку отправили около 10 человек, подозреваемых в вымогательстве, создании и участии в преступном сообществе и истязании, уточнило агентство.

Деятельность группировки также была организованной, указали следователи. Несколько ячеек, по данным правоохранителей, установили контроль над междугородними пассажирскими перевозками , вымогали деньги и имущество у предпринимателей и водителей, которые занимались частным извозом.

Большинство задержанных свою вину в преступлениях отрицают, считая, что обвинения против них основаны на тайных свидетелей, имена которых не разглашаются. Уголовные дела против 16 фигурантов уже направили в суд, еще 20 знакомятся с материалами, а затем так же предстанут перед судом.

В общей сложности, по информации СК, к ответственности привлекли 52 человека, 46 из которых сейчас в СИЗО. Вора в законе Гегечкори уже заочно арестовали и объявили в международный розыск.

* Экстремистское движение, запрещенное в России.

СК РФ

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