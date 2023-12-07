«Это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием. Любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», - сказал он.

Тело бывшего украинского депутата нашли 6 декабря в Одинцовском округе. Его убили двумя выстрелами. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за преступление, в Главном управлении разведки назвали его спецоперацией Службы безопасности Украины.

В Совфеде квалифицировали убийство как террористический акт и призвали международное сообщество соответствующим образом отреагировать. В Госдуме заявили, что молчание Запада подтвердит следование двойным стандартам.