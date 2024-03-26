Вооруженную разборку устроили на парковке под Новосибирском

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Один из задержанных по делу о коррупционной ОПГ из числа чиновников Минэкономразвития, находясь в сговоре с предпринимателями из Ставрополья, способствовал досрочному прекращению лицензии одного из предприятий в Минеральных Водах. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками ФСБ и ГУ МВД России по СКФО выявлена и пресечена противоправная деятельность участников организованной группы », - подчеркнула она.

Волк уточнила, что в ОПГ входили должностные лица Минэкономразвития и предприниматели Ставропольского края. Они подозреваются в причастности к совершению преступлений экономической и коррупционной направленности.

По данным ведомства, целью ОПГ по прекращению работы лицензии одного из предприятий в Минеральных Водах было незаконное завладение мощностями организации. Компания занималась добычей минеральной воды на территории месторождения в Ставропольском крае.

Кроме того, злоумышленники неоднократно требовали передать им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 миллионов рублей, угрожая замдиректору компании.

«Они также препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу», - отметила представитель ведомства.

Задокументированы и факты хищения подозреваемыми природного газа в особо крупном размере у одной из региональных нефтегазовых компаний.

Фигурантов задержали. Им уже предъявили обвинения и заключили под стражу.