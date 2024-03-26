Вооруженную разборку устроили на парковке под Новосибирском
В селе Каменка группа мужчин ночью устроила перестрелку. Очевидцы вызвали полицейских, но к их приезду участники конфликта уже скрылись. Началась проверка, сообщил РБК представитель Главного управления МВД России по Новосибирской области.
«В полицию поступил ряд сообщений о противоправных действиях граждан в селе Новосибирского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили», - сообщил сотрудник пресс-службы.
Оперативники и эксперт-криминалист осмотрели место происшествия, изъяли гильзы от травматического пистолета и опросили очевидцев. Полиция устроила розыск участников перестрелки.
Видео ночной разборки с участием не менее 10 человек появилось в соцсетях 25 марта. По словам автора ролика, группа неизвестных стреляла на парковке в микрорайоне Олимпийской славы, 1.
В Дагестане мужчины не поделили парковочное место. Один из них открыл огонь из охотничьего карабина.