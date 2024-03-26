26 марта 2024, 07:52

Вооруженную разборку устроили на парковке под Новосибирском

РИА «Новости»
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В селе Каменка группа мужчин ночью устроила перестрелку. Очевидцы вызвали полицейских, но к их приезду участники конфликта уже скрылись. Началась проверка, сообщил РБК представитель Главного управления МВД России по Новосибирской области.

«В полицию поступил ряд сообщений о противоправных действиях граждан в селе Новосибирского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили», - сообщил сотрудник пресс-службы.

Оперативники и эксперт-криминалист осмотрели место происшествия, изъяли гильзы от травматического пистолета и опросили очевидцев. Полиция устроила розыск участников перестрелки.

Видео ночной разборки с участием не менее 10 человек появилось в соцсетях 25 марта. По словам автора ролика, группа неизвестных стреляла на парковке в микрорайоне Олимпийской славы, 1.

В Дагестане мужчины не поделили парковочное место. Один из них открыл огонь из охотничьего карабина.

Стрельба МВД РФ Полиция
26 марта 2024, 11:15
СК попросил арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Следственный комитет России подал в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте восьмого обвиняемого по делу о теракте в Crocus City Hall Алишера Касимова. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

По информации Telegram-канала Baza , Касимов сдавал квартиру Фаридуни Шамсутдину, который является предполагаемым лидером группы боевиков.

По данным Telegram-канала Shot , речь идет о квартире в Путилково, где террористы готовили нападение на концертный зал. Касимов проживает в Красногорске, где владеет небольшим кафе.

Суд Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 10:20
В МВД раскрыли подробности о коррупционной ОПГ из чиновников Минэкономразвития
РИА «Новости»
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Один из задержанных по делу о коррупционной ОПГ из числа чиновников Минэкономразвития, находясь в сговоре с предпринимателями из Ставрополья, способствовал досрочному прекращению лицензии одного из предприятий в Минеральных Водах. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками ФСБ и ГУ МВД России по СКФО выявлена и пресечена противоправная деятельность участников организованной группы », - подчеркнула она.

Волк уточнила, что в ОПГ входили должностные лица Минэкономразвития и предприниматели Ставропольского края. Они подозреваются в причастности к совершению преступлений экономической и коррупционной направленности.

По данным ведомства, целью ОПГ по прекращению работы лицензии одного из предприятий в Минеральных Водах было незаконное завладение мощностями организации. Компания занималась добычей минеральной воды на территории месторождения в Ставропольском крае.

Кроме того, злоумышленники неоднократно требовали передать им 50% акций этого предприятия стоимостью 70 миллионов рублей, угрожая замдиректору компании.

«Они также препятствовали производственной деятельности организации, повредив ведущую к ней автомобильную дорогу», - отметила представитель ведомства.

Задокументированы и факты хищения подозреваемыми природного газа в особо крупном размере у одной из региональных нефтегазовых компаний.

Фигурантов задержали. Им уже предъявили обвинения и заключили под стражу.

МВД РФ ФСБ
26 марта 2024, 10:10
ФСБ разоблачила коррупционную группировку в Минэкономразвития
РИА «Новости»
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ФСБ разоблачила коррупционную ОПГ, в которую входили высшие должностные лица Минэкономразвития и предприниматели из Ставропольского края. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

ОПГ, по информации ФСБ, причастна к рейдерскому захвату компании по добыче минеральной воды. Помимо этого, ведомство установило факты особо крупных хищений членами этой группировки природного газа у одной из нефтегазовых компаний региона.

Правоохранители провели 17 обысков на территории Московского региона и Ставрополья, изъяв наличные, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.

Против задержанных возбудили дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста.

ФСБ
26 марта 2024, 03:21
Появилось видео из квартиры главаря террористов из Crocus City Hall
Телеканал «360»
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Появилось видео после обысков правоохранителей в квартире 25-летний Шамсидина Фаридуни, которого назвали главарем банды, устроившей теракт в Crocus City Hall. Кадры опубликовали в Telegram-канале Mash.

Обвиняемый женат, у него есть маленький ребенок. Фаридуни зарегистрирован в Красногорске, он работал на подольской паркетной фабрике. Сейчас местоположение его жены и ребенка неизвестно.

На кадрах видно, что в квартире стояла детская кроватка, при этом личных вещей очень мало. Также в жилище отсутствовала кровать. У дома нашли место, где Шамсидин ставил белую Renault. На ней террористы пытались сбежать из России после террористической атаки, их задержали в Брянской области.

Басманный суд ранее арестовал третьего обвиняемого в теракте в Crocus City Hall Шамсидина Фаридуни до 22 мая. Еще трех фигурантов также заключили под стражу.

Стрельба в концертном зале Crocus City Hall произошла вечером 22 марта. Террористы расстреливали посетителей из автоматов. Также они подожгли концертный зал. Жертвами атаки стали 139 человек.

Терроризм Россия Стрельба в Crocus City Hall

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