Военные следователи провели рейд по поиску уклонистов в Щелкове и Балашихе

Он рассказал, что 27 мая сотрудники военных следственных органов провели рейды по Балашихе и Щелкову. Блюстители порядка выясняют, кто из бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство, уклоняется от постановки на воинский учет.

«Всего в 2024 году из сборного пункта города Балашиха на срочную службу в армию направили 254 лица указанной категории», - заявил источник.

Также о рейде по поиску уклонистов в Щелкове стало известно 22 мая. Как рассказали 360.ru, тогда правоохранители проверили 24 частных дома и 345 квартир.