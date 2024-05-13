Военного в Забайкалье отправили на семь лет в колонию за кражу у подруги
В Забайкальском крае осудили военнослужащего Александра Чуприна за кражу. Ближайшие семь с половиной лет он проведет в заключении, сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.
По информации следствия, военный, находясь в квартире своей приятельницы, незаметно украл ее ювелирные украшения стоимостью свыше 60 тысяч рублей.
Борзинский гарнизонный военный суд приговорил Чуприна к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.
В ведомстве уточнили, что Чуприн полностью возместил девушке ущерб.
Ранее в Сахалинской области суд огласил приговор военнослужащему за то, что он отказался выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Мужчину отправили на два года и шесть месяцев в колонию общего режима. Военный объяснил свой отказ участвовать в СВО страхом за свое здоровье и жизнь.