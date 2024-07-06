06 июля 2024, 08:18

Военного комиссара Преображенского района арестовали в Москве

РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд Москвы арестовали комиссара Преображенского района Сергея Тригилева по подозрению в получении взятки, его отправили в СИЗО. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«Сергею Анатольевичу Тригилеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», - сообщил источник.

Мужчину вменили получение взятки в крупном размере по предварительного сговору группой лиц. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Кроме того, по этому делу под стражу на два месяца отправили подчиненного Тригилева Игорь Титовец. Расследование продолжается.

Ранее правоохранители по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали заместителя главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игоря Комарова.

Следствие полагает, что он получил свыше 1,2 миллиона рублей за помощь в получении контракта на благоустройство сквера и приемку работ.

Суд Москва
06 июля 2024, 07:12
Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах
Пресс-служба Следственного комитета
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Большое количество жертв среди полицейских в результате террористических актов в Дагестане связано с тем, что нападение произошло скрытно и подло в мирный день. Об этом на пресс-конференции в Махачкале заявил глава республики Сергей Меликов, его слова привело РИА «Новости».

Вооруженные боевики 23 июня напали на пост ДПС, синагоги и два православных храма. Согласно последней информации, в результате ЧП погибли 22 человека - пять гражданских лиц и 17 полицейских. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, причастных к этим терактам.

«Почему не державшие в руках автомата псевдо-эксперты сейчас говорят о таком соотношении потерь? Во-первых, потому что нападение было скрытным, из-за угла, подлым, в мирный день. Правоохранители, образно говоря, встали в ряд, чтобы не пропустить боевиков», - сказал он.

Меликов выразил уверенность, что боевики заранее изучали характер несения службы, порядок и места работы полицейских.

Ранее глава МВД Дагестана раскрыл план террористов напасть на шиитскую мечеть.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
06 июля 2024, 00:07
Петербуржского чиновника заподозрили в коррупции
РИА «Новости»
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Заместителя главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игоря Комарова задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки в особо крупном размере“). По подозрению в совершении данного преступления задержан замглавы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игорь Комаров», - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, чиновник предложил коррупционную схему руководителю ООО «Матис». Комаров пообещал бизнесмену способствовать получению контракта на подготовку сметной документации по благоустройству сквера и принять работы даже при выявлении нарушения у исполнителя. За это он получил от руководителя фирмы две выплаты: 150 тысяч рублей до заключения контракта и 1,1 миллиона рублей после приемки работы.

Комарова задержали следователи совместно с полицией и сотрудниками ФСБ. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения подозреваемому.

До этого СК сообщил о задержании руководителей ООО «Матис» и подконтрольного юридического «Спортстрой». Их обвинили в мошенничестве и хищении бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству сквера.

Ранее силовики задержали бывшего заммэра Челябинска за миллионные взятки.

Санкт-Петербург Уголовное дело Благоустройство Коррупция Преступления СК РФ Полиция
05 июля 2024, 23:19
Житель Петрозаводска расправился с бывшей женой на ее работе
РИА «Новости»
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В Петрозаводске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены. С экс-супругой он расправился среди бела дня на ее работе в присутствии свидетелей, сообщили в пресс-службе СК по Республике Карелия.

По версии следствия, днем 4 июля подозреваемый пришел на работу к бывшей супруге.

«В присутствии коллег он нанес женщине множественные ножевые ранения. Пострадавшая скончалась от обильной кровопотери до приезда скорой медицинской помощи», - рассказали в следственном управлении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, его отправили в СИЗО. Мужчину обвинили по части первой статьи 105 Уголовного кодекса «Убийство».

Ранее петербуржец задушил свою супругу во время массажа. После этого он отнес тело жены в ванную, наполненную водой. Сообщается, что преступление он совершил в нетрезвом состоянии и без видимых на то причин.

Убийства Суд Преступления Женщины СК РФ Мужчины
05 июля 2024, 22:28
Банда мигрантов предстала перед судом на Урале
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге перед судом предстали члены вооруженной банды, состоящей из пятерых уроженцев Таджикистана, которые грабили иностранцев с 2013 года. Об этом сообщило уральское ИА «Политсовет» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

На скамье подсудимых оказались Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов. Им предъявили обвинение по статьям о создании вооруженной группировки и участии в ней, а также разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

«Идибой Худжаназаров и его брат в феврале 2013 года создали банду для совершения нападений на иностранных граждан в целях хищения их денежных средств. Она действовала в период с 2013 года по 23 февраля 2023 года», - указали в суде.

По версии следствия, мигранты за время существования банды похитили у потерпевших свыше 53,2 миллиона рублей. По данным «Коммерсанта» , злоумышленники нападали на предпринимателей из Китая, причем каждый из них выполнял свою роль. Группировка уделяла особое внимание конспирации, чтобы избежать разоблачения.

Свою вину в зале суда признали только лидер группы Худжаназаров и один из его сообщников Махмаджонов. Суд продолжает расследовать дело.

Ранее двое граждан Узбекистана изнасиловали москвичку. После задержания они признали свою вину.

Урал Уголовное дело Суд Ограбления Екатеринбург Таджикистан

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