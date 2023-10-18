Водителя перевернувшегося в Приморье туристического автобуса арестовали

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Авария произошла 16 октября. Автобус перевернулся при возвращении из Китая, в результате чего погибли два человека, десятки туристов пострадали. Подозреваемого заключили под стражу на один месяц и 29 суток.

«С учетом позиции прокурора избрана мера пресечения водителю пассажирского автобуса, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом», - указали в сообщении.

Ранее представитель управления МВД РФ в Приморье заявил, что личности погибших в ДТП с китайским автобусом установили.

Руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский рассказал, что почти все пассажиры получили травмы. В региональном минздраве сообщили о 29 госпитализированных. Четырех пациентов эвакуировали санавиацией во Владивосток.