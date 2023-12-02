Водителя автобуса в Петербурге заподозрили в домогательстве к школьницам

По данным издания, 55-летний водитель автобуса домогался до несовершеннолетних девочек возле школы в Василеостровском районе. В полицию обратилась мать одной из возможных жертв, которая заявила о насилии по отношению к ее дочери. Правоохранители нашли подозреваемого в его квартире на Васильевском острове.

Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних.

Ранее в Москве арестовали мужчину , которого подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетней. По версии обвинения, уроженец Узбекистана приставал к 13-летней девочке возле Лосиноостровского пруда. В ходе следствия выяснилось, что мужчина также нарушал миграционное законодательство.