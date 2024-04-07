07 апреля 2024, 23:20

Водителей Подмосковья попросили предоставить записи видеорегистраторов в районе убийства полицейского

РИА «Новости»
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Подмосковных водителей попросили передать в полицию записи видеорегистраторов, сделанные в Черноголовке в период убийства там полицейского. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские попросили предоставить записи, сделанные в период с 14:39 до 15:30 на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении. Эти кадры могут помочь в проведении оперативно-разыскных мероприятий по задержанию подозреваемого в убийстве полицейского.

МВД сообщило, что в перестрелке под Черноголовкой погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Его и второго раненого полицейского нашли на дороге в бессознательном состоянии. Позднее Ефименко скончался от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого в убийстве, предположительно, заметили на дороге в сторону Санкт-Петербурга. Съезд с трассы М10 на М11 закрыли.

Убийства Дороги Водители Черноголовка
07 апреля 2024, 23:07
Подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье заметили на дороге в сторону Петербурга
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы перекрыли съезд с трассы М10 на М11 из-за информации о том, что подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье двигается по ней на большой скорости в сторону Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В области объявили план «Сирена».

Убийства МВД РФ
07 апреля 2024, 22:51
Террористы из «Крокуса» рассказали, зачем поехали в Киев после теракта
РИА «Новости»
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Исполнители теракта в «Крокусе» заявили, что должны были получить на Украине по миллиону рублей за свои зверские деяния. Отрывки с допросов террористов показал «Первый канал».

Ролик начинается с показаний Далерджона Мирзоева. У него спросили о планах после теракта. Как заявил подозреваемый, он вместе с напарниками направился в сторону Киева.

Все четверо террористов назвали имя координатора - Сайфулло. Именно этот человек, по показаниям фигурантов, обозначил «Крокус» как место атаки. Этот же куратор снабдил исполнителей теракта оружием и дал маршрут отхода.

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. И там один миллион рублей дадут», - заявил Саидакрами Рачабализода на допросе.

За обещанными деньгами злоумышленники после атаки в Подмосковье сразу направились на границу по трассе М3 «Москва-Киев». Машина ехала со скоростью 170 километров в час. Российские правоохранители перехватили машину около поселка Коммуна в Брянской области.

Также к следователям попали смартфоны исполнителей теракта. В них было доказательство, что мужчины до последнего следовали указаниям Сайфулло. Как рассказал подозреваемый Мухамминадсобир Файзов, на границе с Украиной террористов ждали люди, которые должны были помочь им перебраться на другую сторону и доехать до Киева.

Спецслужбы зафиксировали сразу два коридора, подготовленных для обвиняемых. Они зафиксировали активность ВСУ по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопычь в Сумской области. Там местность покрыта широкой растительностью, от ближайших населенных пунктов в России до границы не больше четырех километров.

Оказавшись на месте, исполнителям теракта следовало сжечь автомобиль и идти пешком по командам куратара.

«Он нам сказал: „Уезжайте в сторону Киева, и, когда доберетесь до границы, недалеко от границы бросайте свою машину и наберите меня. Я вам дальше помогу“, - заявил Шамсидин Фаридуни.

Киев Теракт в «Крокусе»
07 апреля 2024, 22:03
Стала известна личность полицейского, застреленного в Подмосковье
Пресс-служба МВД
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В Подмосковье при исполнении служебных обязанностей погиб старший прапорщик Сергей Ефименко. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Руководство и личный состав Главного Управления МВД России по Московской области выражает соболезнования родным и близким старшего прапорщика полиции Ефименко Сергея Викторовича», - говорится в некрологе.

Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия в деревне Якимово городского округа Черноголовка. В ходе задержания злоумышленник выстрелил в полицейских и ранил прапорщика. В результате полученных травм Ефименко скончался.

В полиции сообщили, что Сергей Ефименко родился 27 июня 1983 года, в МВД служил с 2004 года. У погибшего остались две дочери, его семье окажут всю необходимую помощь.

По информации СК, раненных полицейских нашел прохожий , правоохранители были без сознания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Задержания Уголовное дело Россия Полиция Следственный комитет России
07 апреля 2024, 20:03
Расстрелянные полицейские в Подмосковье ловили наркосбытчика
РИА «Новости»
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Наркосбытчик напал на сотрудников полиции в Щелкове, когда те пытались его задержать. Стрелявшего объявили в розыск, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сотрудники подмосковной полиции разыскивают мужчину, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании», - уточнила она.

Волк добавила, что дежурная часть МУ МВД России «Щелковское» Московской области получила информацию о раненом мужчине, которого нашли в деревне Якимово на дороге.

На вызов сразу же выехала группа оперативников. На месте лежали два сотрудника с огнестрельными ранениями из щелковского отдела полиции. Один из силовиков умер до приезда скорой. Второго увезли в больницу.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о первых результатах расследования уголовного дела о покушении на полицейских.

Наркотики Стрельба Щелково Полиция

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