25 октября 2024, 11:44

Водитель упавшего в Мойку автобуса получил шесть лет колонии

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам исправительной колонии общего режима Рахматшоху Курбонову, водителю упавшего в реку Мойку автобусу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Курбонов в суде признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима, с запретом на право управления транспортными средствами сроком на 2,5 года», - сообщили в пресс-службе.

Суд установил, что 10 мая фигурант управлял пассажирским автобусо м, однако превысил скорость, выехал на тротуар, наехал на остановившиеся автомобили и металлическое ограждение. Потом он протаранил ограждение моста и упал в Мойку, погибли семь пассажиров.

Одним из них оказался профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов.

Суд Автобусы Водители Автобус упал в Мойку в Петербурге
25 октября 2024, 08:34
Пытавшего застрелить двух мужчин задержали в Коркино после гибели таксистки
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Подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин задержали в Коркино, где ранее начались беспорядки из-за гибели женщины-таксистки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Задержанному 58 лет. По данным следствия, накануне он выстрелил в двух молодых людей около дома 66 на Троицкой улице, а потом скрылся.

Установлено, что одному из пострадавших 37 лет, второму - 29. Оба сейчас находятся в больнице, уточнили в пресс-службе.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В суд уже направили ходатайство об аресте стрелка.

В рамках расследования специалисты проведут несколько экспертиз. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Вечером 24 октября (когда мужчина пытался застрелить двух человек) Коркино накрыли беспорядки. Причиной стала расправа над женщиной-таксисткой. Ее нашли с ножевыми ранения. Подозреваемого уже задержали. Местные жители выяснили, что к случившемуся причастен парень из цыганской диаспоры.

После этого начались попытки погромов - в городе подожгли два цыганских дома и повредили несколько машин.

СК РФ Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
25 октября 2024, 08:23
Прокурор Челябинской области выехал в Коркино после убийства таксистки
РИА «Новости»
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Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер выехал в населенный пункт Коркино для координации действий правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Региональная прокуратура поставила на контроль ситуацию в Коркино, где из-за убийства местной жительницы произошли общественные волнения. На место происшествия выехал прокурор Игорь Донгаузер для координации действий правоохранительных органов», - заявили в ведомстве.

Тело женщины, работавшей таксисткой, нашли вечером 23 октября около дома № 1 по улице Ватутина. По данным следствия, ее зарезал 17-летний парень во время ссоры. Местные жители выяснили, что к этому может быть причастен молодой человек из цыганской диаспоры.

После этого десятки людей вышли на сход , устроили погромы, сожгли несколько автомобилей и два цыганских дома. Прибывшие на место сотрудники МВД и спецназовцы Росгвардии задержали около 20 протестующих.

Челябинская область Прокуратура РФ Убийство женщины-таксиста в Коркине Челябинской области
25 октября 2024, 08:17
Мигрант, забивший до смерти искусствоведа Кирсанову, был нелегалом
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Мужчина, избивший до смерти известного искусствоведа и бывшую преподавательницу Театрального института имени Бориса Щукина Раису Кирсанову, находился в России нелегально. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Подозреваемый в преступлении - гражданин Киргизии. Ему 39 лет, сообщал ранее источник «Регнума». По его данным, иностранец напал на Кирсанову в ее же квартире на Открытом шоссе, попав в жилище случайно: он просто слонялся по подъезду в невменяемом состоянии и дергал ручки дверей.

Полицию на место вызвали соседи - они пожаловались на шум. Прибывшая полиция нашла дебошира в квартире Кирсановой. Там же обнаружили и ее - она была сильно избитая, но еще живая. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, поместили в нейрореанимацию, но травмы были слишком тяжелые. Врачи не смогли спасти жить писательницы - она скончалась, не приходя в сознание.

А мигрант заявил, что ничего не помнит. Против него возбудили дело по двумя статьям.

Убийства Мигранты Москва
25 октября 2024, 05:56
В Минэнерго подтвердили возбуждение дела в отношении сотрудников ведомства
РИА «Новости»
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В Минэнерго прокомментировали возбуждение уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств в отношении бывших и нынешних сотрудников министерства, отметив, что уже проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил «Интерфакс».

Бюджетные средства были похищены при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

«Проводятся мероприятия в отношении бывших и действующих сотрудников Минэнерго России, а также представителей подрядных организаций, которые могут быть причастными к совершению указанных противоправных действий, причинивших ущерб государству в особо крупном размере», - заявили в Минэнерго.

В настоящее время решается вопрос о привлечении этих лиц к ответственности и избрании меры пресечения.

Само уголовное дело возбудили в июне 2024 года. Сотрудники Минэнерго, правоохранители и представители контрольно-надзорных органов участвовали в сборах материалов, которые легли в его основу.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что бывшего замминистра энергетики России Анатолия Яновского, задержанного по подозрению в причастности к мошенничеству во время ликвидации угольных шахт в России, уже допрашивают в полиции.

Шахты Хищения Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Полиция

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