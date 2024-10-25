Водитель упавшего в Мойку автобуса получил шесть лет колонии
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам исправительной колонии общего режима Рахматшоху Курбонову, водителю упавшего в реку Мойку автобусу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Курбонов в суде признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима, с запретом на право управления транспортными средствами сроком на 2,5 года», - сообщили в пресс-службе.
Суд установил, что 10 мая фигурант управлял пассажирским автобусо м, однако превысил скорость, выехал на тротуар, наехал на остановившиеся автомобили и металлическое ограждение. Потом он протаранил ограждение моста и упал в Мойку, погибли семь пассажиров.
Одним из них оказался профессор Балтийского государственного технического университета имени Устинова Алексей Храмов.