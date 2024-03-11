Водитель сбил ребенка на тюбинге в Иркутской области

По данным следствия, днем 10 марта на улице Первомайской в поселке Залари 32-летний водитель наехал на мальчика, который скатывался на тюбинге со снежного склона рядом с дорогой. Фигурант привез ребенка в районную больницу. Там мальчик скончался от полученных травм.

После ДТП стражи правопорядка установили, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

«В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в ведомстве.

Ранее шестилетний самокатчик попал под автобус в Санкт-Петербурге. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу, где ему диагностировали травмы и ушибы.