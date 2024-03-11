11 марта 2024, 09:52

Водитель сбил ребенка на тюбинге в Иркутской области

Telegram
Читайте нас в: Google Новости

Шестилетний ребенок на тюбинге умер в результате ДТП в Заларях. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, днем 10 марта на улице Первомайской в поселке Залари 32-летний водитель наехал на мальчика, который скатывался на тюбинге со снежного склона рядом с дорогой. Фигурант привез ребенка в районную больницу. Там мальчик скончался от полученных травм.

После ДТП стражи правопорядка установили, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

«В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - отметили в ведомстве.

Ранее шестилетний самокатчик попал под автобус в Санкт-Петербурге. Прибывшие медики увезли ребенка в больницу, где ему диагностировали травмы и ушибы.

Уголовное дело Дети ДТП Водители
11 марта 2024, 09:17
СК возбудил дело после того, как ребенка парализовало во время родов в Новосибирске
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Новосибирске младенец во время родов получил травму, в результате чего его частично парализовало. По факту произошедшего завели уголовное дело, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Председатель СК России (прим. ред. - Александр Бастрыкин) поставил на контроль результаты расследования уголовного дела о получении травмы новорожденным в Новосибирске», - подчеркнули в ведомстве.

Как стало известно, у ребенка парализовало руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что такое могло произойти из-за врачебной ошибки.

Стражи правопорядка установят обстоятельства и качество оказания медицинской помощи новорожденному. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автосалоне.

Уголовное дело Дети Врачи Следственный комитет России
11 марта 2024, 08:46
Контрабанду древесины свыше 100 тыс. кубометров пресекли в Приморском крае
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Уголовное дело возбудили по факту контрабанды древесины. Подозреваемые — административные органы Приморского края. Правоохранители смогли пресечь незаконный вывоз более 100 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщило правительство региона.

Уголовное дело возбудили по факту контрабанды древесины. Подозреваемые - административные органы Приморского края. Правоохранители смогли пресечь незаконный вывоз более 100 тысяч кубометров древесины. Об этом сообщило правительство региона.

«Помощь в уточнении обстоятельств оказали специалисты профильного краевого министерства и краевого учреждения „Приморское лесничество“», - рассказали в ведомстве.

По данным министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, из России пытались вывезти незаконно лесоматериалы мягколиственных пород из березы и осины.

Стражи правопорядка предотвратили незаконное перемещение мягколиственных пород древесины объемом более 100 тысяч кубометров. Общая сумма ущерба от преступных действий - 77 миллионов рублей.

Ранее нелегальное производство рыбной продукции раскрыли в Москве.

Уголовное дело Контрабанда
10 марта 2024, 21:40
Бастрыкин потребовал доклад по делу о стрельбе в Люберцах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об инциденте со стрельбой в кафе в Люберцах. Об этом сообщил Telegram-канале ведомства.

Соответствующее поручение направили руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Александру Старикову. Его исполнение поставили на контроль в центральном аппарате СК РФ.

После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в подмосковном городе в больнице оказались пять человек. Инцидент произошел утром 9 марта. В ходе конфликта неизвестные открыли огонь по оппонентам и скрылись. Полицейские разыскивают злоумышленников. О состоянии пострадавших не сообщалось.

Люберцы Стрельба Больницы СК РФ Россия Следственный комитет России
10 марта 2024, 20:57
Бастрыкин взял на контроль дело о конфликта подростка и охранника в Балашихе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела в отношении подростка из Балашихи, распылившего перцовый баллончик в лицо охраннику магазна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В соцсетях появилась о конфликте между 15-летним подростком и охранником магазина в Балашихе. Юноша использовал перцовый баллончик, а сотрудник магазина применил травматический пистолет.

«Внимание председателя СК России обращено на информацию о несогласии с ходом предварительного следствия в отношении 15-летнего фигуранта уголовного дела о хулиганстве», - говорится в сообщении ведомства.

Пять человек пострадали в результате стрельбы в кафе в Люберцах. СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Уголовное дело Россия Магазины Балашиха Следственный комитет России

Новости по теме