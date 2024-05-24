24 мая 2024, 14:36

Водитель самарской маршрутки избил пенсионера и подпал под уголовное дело

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Уголовное дело о хулиганстве завели самарские следователи по следам разошедшегося по социальным сетями видео, на котором водитель маршрутного такси ударил пенсионера — пожилой мужчина попросил передать ему оплаченный билет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным издания 63.ru , конфликт между водителем и пассажиром произошел на остановке маршрутного такси № 127, следовавшего по маршруту Самара - Новокуйбышевск. Пенсионер при посадке передал водителю деньги и попросил отдать ему билет. Но вместо этого столкнулся со вспышкой агрессии со стороны автомобилиста.

Водитель вывел пенсионера из салона, нанес удар, а после заставил записать извинения на камеру. В комментарии очевидцам пострадавший пояснил, что не понял, с чем связано такое поведение. По словам мужчины, когда водитель не отозвался на его просьбу о передаче билета, он только дотронулся до его руки, после чего управлявший маршруткой полез в драку.

В пресс-службе самарского главка СК заявили, что задержали водителя. Пока он проходит подозреваемым по делу о хулиганстве. Сотрудники ведомства при помощи представителей МВД установят все обстоятельства происшествия.

В марте этого года уголовное дело о незаконном лишении свободы завели против водителя автобуса в Саратове. Мужчина не выпускал из салона девушку-подростка с ограниченными возможностями, требуя от нее рассчитаться за проезд наличными, хотя она уже провела оплату транспортной картой.

Уголовное дело о хулиганстве завели самарские следователи по следам разошедшегося по социальным сетями видео, на котором водитель маршрутного такси ударил пенсионера - пожилой мужчина попросил передать ему оплаченный билет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Уголовное дело Пенсионеры Автобусы Водители
24 мая 2024, 15:09
Суд арестовал четырех участников драки со стрельбой на юге Москвы
РИА «Новости»
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Московский суд отправил под стражу четырех участников драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице в районе Бирюлево Западное. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Конфликт между двумя группами мужчины возник в минувший вторник, 21 мая. В ходе разборки участники несколько раз выстрелили из травматического пистолета, а также использовали нож. С места потасовки госпитализировали двух раненых.

По предварительным данным, конфликт возник, когда одному из мужчин не понравилось поведение оппонента по отношению к женщине. Он сделал противнику замечание, что привело к драке.

Следователи завели уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Драки Уголовное дело Суд Стрельба Москва
24 мая 2024, 12:39
След организаторов теракта в «Крокусе» нашли за пределами СНГ
РИА «Новости»
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Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» промышляли не только на территории СНГ, но и за пределами содружества. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что нападение стало частью стратегии противников России.

Он сказал об этом после заседания руководителей органов безопасности стран СНГ, сообщили «Известия». Нарышкин назвал произошедшее лишь одним из звеньев цепи устремлений противников России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» преступники открыли огонь по зрителям, а затем подожгли концертный зал. Нападение сняли на видео. Правоохранители задержали 12 человек, в том числе непосредственных исполнителей и их сообщников.

Разведка Терроризм Теракт в «Крокусе»
24 мая 2024, 12:01
Главу российской строительной фирмы осудили за избиение специалиста инспекции
РИА «Новости»
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Суд в Астраханской области приговорил к двум годам лишения свободы главу строительной фирмы, который избил сотрудника службы строительного надзора. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», следующие два года он проведет в колонии общего режима.

В СК уточнили, что конфликт между сторонами произошел на объекте капитального строительства в населенном пункте Верхний Бузан. Сотрудник инспекции проверял выполненные работы по монтажу конструкций части здания и обнаружил отклонения и несоответствия от проектной документации, о чем сообщил руководителю строительной фирмы. Однако в ответ мужчина начал бить потерпевшего ругами и ногами по телу и голове.

Ранее Житель Приморья избил подростка на автобусной остановке в Артеме, СК возбудил уголовное дело.

Суд Мужчины Избиения Следственный комитет России
24 мая 2024, 10:57
Москвич после выписки из больницы обнаружил в квартире 10 кавказцев
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Житель Москвы, вернувшись домой после больницы, куда попал с инсультом, обнаружил в квартире 10 человек кавказской наружности. О ситуации с захватом жилья сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника канала, знакомая пострадавшего мужчины (Михаила Е.) ранее обещала помочь ему с трудоустройством и познакомила с будущими коллегами.

Один из них позже одолжил у Михаила Mercedes-Benz GLE 350D, сказал, что якобы хочет встретить родственницу на вокзале. Тот согласился, но, когда новый знакомый прибыл за ключами от машины в квартиру на Воронцовских прудах, отзывчивому мужчине стало плохо - его доставили в больницу с инсультом.

Ключи от Mercedes при этом остались у «будущего коллеги», а жилище никто не закрыл. Предприимчивый знакомый быстро сориентировался и воспользовался чужими квадратными метрами. На следующий день сын Михаила приехал в квартиру к отцу, где встретил 10 лиц кавказской наружности.

Мужчины назвали себя коллекторами и заявили, что будут охранять квартиру до приезда хозяина. Выгнать их не получилось.

Когда Михаила выписали из больницы и он вернулся домой, то гости тоже отказались уходить. Выпроводить их мужчина пытался целую неделю. В итоге пошел на хитрость, сказал, что ждет в гости женщину, и попросил пойти погулять на время на улицу, те поверили, а Михаил закрылся на все замки.

Пускать обратно «сожителей» он наотрез отказался, хотя они настойчиво ломились в квартиру. Пусть и не быстро, но мужчина в итоге смог добраться до полиции и написать заявление.

Москва Квартиры

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